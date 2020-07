NBA wznowiła rozgrywki „na kolanach” i w oparach antyrasistowskich absurdów

Gracze 22 drużyn chcą pokazać swoje poparcie dla ruchu „Black Lives Matter” i klękają na parkietach. Na meczu otwarcia sezonu 30 lipca klękali w czasie grania hymnu zawodnicy i trenerzy Utah Jazz i New Orleans Pelicans, a nawet sędziowie.

Na przeprowadzenie takiej samej akcji „antyrasistowskiej” zdecydowali się koszykarze rozgrywający derby Los Angeles. Chodzi o mecz Lakers i LA Clippers.

Zawodnicy Utah Jazz założyli nawet czarne bluzy z napisem „Black Lives Matter”. To samo hasło pojawiło się na parkiecie. NBA zezwoliło zawodnikom, żeby zamiast swoich nazwisk mieli na koszulkach różne hasła.

Młoda gwiazda Nowego Orleanu Zion Richardson, wybrała słowo „Pokój”, a np. grający tu Francuz Rudy Gobert grał z napisem „Równość”. Sport został zaciągnięty w służbie nowej „rewolucji”…

Odnotujmy jednak pierwsze wyniki wznowionego sezonu: New Orleans Pelicans – Utah Jazz 104:106; Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers 103:101.

The @Lakers and @LAClippers kneel during the National Anthem. pic.twitter.com/A0OdsXNKm3

— NBA on TNT (@NBAonTNT) July 31, 2020