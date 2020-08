Bill Clinton był u pedofila Epsteina na jego „wyspie orgii”. Zeznania świadek pogrążają byłego prezydenta

Świadek, która ma również status pokrzywdzonej w toczącym się śledztwie w sprawie pedofilskiej działalności Epsteina potwierdza, iż Bill Clinton bywał jego gościem na prywatnej wyspie. Tam dochodziło do orgii, w których miano wykorzystywać nieletnie dziewczęta.

Do mediów wyciekły fragmenty zeznań Virginii Giuffre, która jest świadkiem, ale też pokrzywdzoną w sprawie pedofilskiej działalności Epsteina i jego niedawno zatrzymanej rajfury Ghislaine Maxwell.

Giuffre powiedziała prawnikom, iż Bill Clinton był w 2011 roku gościem na karaibskiej prywatnej wyspie pedofila – Little St. James Island. Miał tam lecieć razem z nią, Maxwell, która organizować miała wielkie pedofilskie „przedsięwzięcie” Epsteina i dwiema młodymi dziewczętami z Nowego Jorku, które ta „zwerbowała”.

Clinton miał mieszkać w rezydencji Epsteina na wyspie, gdzie jak zeznała „regularnie odbywały się orgie”. Media od jakiegoś czasu nazywały karaibską posiadłość Epsteina „wyspą orgii”.

Giuffre zeznała, iż była zdziwiona obecnością Clintona i zapytała Epsteina co tutaj robi były prezydent. Ten miał tylko ze śmiechem odrzec, że były prezydent jest mu winien przysługę.

Clinton miał latać na wyspę prywatnym odrzutowcem Epsteina. Zgodnie z jej zeznaniami pasażerami byli m.in Al Gore, wiceprezydent za kadencji Clintona oraz modelki – Naomi Cambell i Heidi Klum.

Giuffre zeznała, iz również na pokładzie samolotu miało dochodzić do orgii. Media nazywały go „Lolita airlines”. Kiedy dochodziło do orgii na pokładzie miał bywać też sam pedofil Epstein i jego wspólniczka Maxwell.

W samolocie miały znajdować się łózka i jak zeznawała Giuffre wszystko niby zaczynało się niewinnie – od masażu dla gości, a potem kończyło orgiami.

Śledztwo w sprawie pedofilskiej działalności Epsteina nie zakończyło się wraz z jego śmiercią w sierpniu 2019 roku. Zboczenie popełnić miał samobójstwo, ale FBI nadal bada czy nie było to zabójstwo. Kilka tygodni temu aresztowano Maxwell, która wedle zeznań świadków miała zorganizować całe pedofilskie „przedsięwzięcie”, które firmował Epstein. To ona miała na całym świecie wyszukiwać i werbować młodziutkie dziewczęta, które później trafiały do rożnych posiadłości Epsteina i tam „świadczyć” usługi jego bogatym i wpływowym klientom.

Maxwell siedzi teraz w więzieniu w Nowym Jorku. Sąd nie zezwolił na zwolnienie za kaucją. Jest pilnie strzeżona, by również nie „popełniła samobójstwa” tak jak Epstein.