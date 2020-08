Tego media nie mówią. Co naprawdę wydarzyło się w Berlinie? Wielki protest, zamieszki i aresztowania [FOTO/VIDEO]

„W sobotę duży tłum skrajnie prawicowych grup zebrał się pod kultową Bramą Brandenburską w Berlinie, aby zaprotestować przeciwko ograniczeniom rządu Niemiec wobec koronawirusa” – czytamy na portalu CNN.

Na licznych nagraniach widać, że na ulice wyszli zwykli ludzie, a nie jakieś bojówki skrajnej prawicy i neonazistów. Należy jednak przyznać, że momentami widoczne były symbole tych środowisk, ale również anarchiści i zwolennicy LGBT postanowili promować się na wielkim wydarzeniu. O tym poprawne politycznie media zapominają już wspomnieć.

Policja szacuje, że w manifestacji wzięło udział 17 tys. osób. Tę liczbę podważają wszyscy poza władzą i poprawnymi mediami. Z kolei organizatorzy podawali różne wartości, od 500 tys. nawet do 1,3 mln uczestników. W te rachunki też ciężko uwierzyć. Rzetelnej informacji w tym aspekcie próżno szukać, ale liczne nagrania i zdjęcia pokazują wielką skalę manifestacji, która z pewnością wykracza poza wyliczenia służb.

Fake news ! There were more than 500 000 people in Berlin, not 17 000.

Germans are the most intelligent people in the world, that's why they're the first to protest on that scale. They know what a dictature is, and they don't want it to become their new normalcy again. pic.twitter.com/vKXplWylm4

— Baruch Spinoza (@EspinosaBento) August 2, 2020