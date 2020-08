Hezbollah oskarża Izrael o eksplozje w Bejrucie. Premier Libanu: odpowiedzialni zapłacą za nią

– Obiecuję, że ta katastrofa nie obejdzie się bez rozliczenia. (…) Odpowiedzialni zapłacą za nią cenę – powiedział Diab w telewizyjnym przemówieniu.

– Fakty dotyczące tego niebezpiecznego magazynu, który istnieje od 2014 r., zostaną ujawnione, jednak nie będę uprzedzał śledztwa – dodał.

Szef rządu wezwał również „wszystkie zaprzyjaźnione i braterskie kraje” do pomocy Libanowi. Podobnie, jak wcześniej szef bezpieczeństwa wewnętrznego Libanu Abbas Ibrahim, Zaznaczył, że za wcześnie, by mówić o przyczynach wybuchów.

Źródła zbliżone do Hezbollahu twierdzą, że za eksplozjami stoi Izrael. Izrael z kolei oświadczył, że nie ma nic wspólnego z wydarzeniami w stolicy Libanu – cytuje anonimowego urzędnika izraelskiego agencja Reutera.

Minister obrony Izraela Benny Gantz zaoferował pomoc Libanowi. „Izrael, za pośrednictwem międzynarodowych kanałów bezpieczeństwa i kanałów dyplomatycznych, zwrócił się do Libanu i zaoferował pomoc medyczną oraz humanitarną” – napisano w oświadczeniu.

W najbliższych dniach będziemy na pewno świadkami wojny informacyjnej pomiędzy zwaśnionymi stronami.

Minister of Health: What happened today is bigger than the size of Lebanon as it stands and this disaster is a challenge to the state and a tragedy with distinction and there are more than 50 deaths https://t.co/uLXxtmBQs4

