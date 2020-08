To materiały wybuchowe eksplodowały w Bejrucie. Dziesiątki zabitych, tysiące rannych, miasto zdewastowane. Nie żyje ważny polityk [FOTO/VIDEO]

Do wybuchu doszło w miejscowym porcie, gdzie magazynowane były materiały wybuchowe, w tym azotan sodu. Według miejscowych służb, materiały zostały skonfiskowane z jednego ze statków kilka miesięcy temu i przechowywane w porcie.

Amatorskie filmy umieszczane w internecie ukazują moment eksplozji – wzbijającą się na kilkaset metrów potężną chmurę dymu oraz falę uderzeniową, niszczącą okoliczne obiekty.

Kilka minut przed godziną 21 potwierdzono, że w wyniku obrażeń odniesionych w eksplozji zginął sekretarz generalny partii Chrześcijańsko-Demokratycznej Kateab, Nizar Najarian.

Lokalne media piszą, że wybuch był słyszany 20 km od Bejrutu. W mieście z mieszkań wylatywały szyby, zapadały się sufity, urywały się balkony, a spod gruzów wyciągani byli zakrwawieni ludzie.

My brother sent me this, we live 10 KM away from the explosion site and the glass of our bldgs got shattered. #Lebanon

Minister zdrowia Libanu Hamad Hasan poinformował, że zginęło co najmniej 25 osób, a ok. 2500 jest rannych. Na razie jednak za wcześnie, aby mówić o dokładnej liczbie. Wiele osób nie zostało jeszcze wydobytych spod gruzów.

Lebanese health minister Hassan Hamad says more than 25 people are dead, and over 2,500 have been injured in the Beirut explosion.

Other reports said 30 people had been killed and over 3,000 hurt.

Other reports said 30 people had been killed and over 3,000 hurt.

