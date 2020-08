Z ostatniej chwili! Potężne eksplozje w Bejrucie [VIDEO]

We wtorek tuż po godzinie 17 doszło do kilku eksplozji w stolicy Libanu, Bejrucie. Na razie skala zniszczeń nie jest znana.

Według relacji świadków, które cytują miejscowe media, we wtorek po południu doszło do kilku eksplozji w Bejrucie. Miejsca wybuchów mają być od siebie oddzielone nawet o kilka kilometrów.

Według LBCI, co najmniej jedna eksplozja miała miejsce w pobliżu rezydencji byłego premiera Saada Haririego w centrum Bejrutu.

Z kolei inna lokalna telewizja MTV, powołując się na informacje z kręgów rządowych twierdzi, że eksplozja miała miejsce w magazynie ropy w porcie w Bejrucie.

W mediach społecznościowych zamieszczono sporo nagrań eksplozji z różnych perspektyw. Niektóre z nich przyprawiają o dreszcze.

Gdy pojawi się więcej informacji, niezwłocznie zaktualizujemy artykuł.

