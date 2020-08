Jak będzie wyglądało zaprzysiężenie Prezydenta? Zgromadzenie Narodowe w najostrzejszym rygorze sanitarnym

Uczestnicy czwartkowego Zgromadzenia Narodowego będę mieć mierzoną temperaturę, zapewnione zostaną im też rękawiczki i maseczki ochronne; na galerii sejmowej goście będą zajmowali co drugie miejsce. Kluby poproszone zostały o przekazanie informacji o liczbie uczestników Zgromadzenia.

Zwołane na 6 sierpnia posiedzenie Zgromadzenia Narodowego rozpocznie się o godz. 10 w Sejmie. Andrzej Duda złoży wówczas przysięgę i tym samym obejmie urząd prezydenta na drugą kadencję.

PAP dotarła do listu, jaki szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska w poniedziałek wysłała do posłów. Minister podkreśliła, że z uwagi na istniejące w Sejmie ograniczenia w związku z sytuacją pandemiczną zwróciła się do przewodniczących klubów parlamentarnych oraz koła poselskiego z prośbą o przekazanie informacji o liczbie uczestników oraz rozmieszczenia ich w ławach sejmowych, w przysługujących im sektorach.

Kaczmarska poinformowała, że dla posłów i senatorów uruchomione zostanie wejście od ul. Wiejskiej. – Każdy z uczestników będzie miał dokonywany pomiar temperatury – podkreśliła.

– Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich uczestników Zgromadzenia Narodowego, proszę na korytarzach i po zakończeniu uroczystości o zachowanie dystansu społecznego. Kancelaria Sejmu zapewnia płyny dezynfekcyjne, rękawiczki, a także maski typu PP3, konieczne w przypadku braku możliwości zachowania dystansu społecznego – dodała.

– Informuję, że dla bezpieczeństwa swojego i pozostałych uczestników uroczystości, rekomendowane jest poddanie się badaniu na obecność wirusa SARS-CoV-2 przed dniem 4 sierpnia. Badanie nie jest obowiązkowe – napisała Kaczmarska.

Zaznaczyła, że w dniu Zgromadzenia Narodowego, dla osób niebędących parlamentarzystami, wejście będzie możliwe tylko za okazaniem zaproszenia. Przez wejście główne wchodzić będą goście VIP zaproszeni na Galerię i zajmą tam co drugie miejsce. Dla pozostałych gości zostaną przygotowane dwie sale odsłuchowe: Sala Kolumnowa oraz sala nr 118.

Do marszałek Sejmu Elżbiety Witek Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas przesłał rekomendacje dot. środków bezpieczeństwa podczas Zgromadzenia Narodowego.

Są to m.in.: zapewnienie dodatkowych pojemników z płynem dezynfekującym oraz wyposażenie uczestników w rękawiczki i maseczki ochronne o klasie bezpieczeństwa co najmniej FFP2, dokładne wywietrzenie pomieszczeń na dwie godziny przez rozpoczęciem uroczystości, a w trakcie Zgromadzenia – zapewnienie zachowanie niezbędnego dystansu, a po opuszczeniu Zgromadzenia zapobieżenie „tworzeniu się naturalnych spontanicznych grup w kuluarach i na korytarzach”.

Pinkas zwrócił się też do marszałek Sejmu o przekazanie informacji, aby parlamentarzyści podejrzewający u siebie choroby układu oddechowego powstrzymali się od udziału w uroczystości.