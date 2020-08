Pierwszy na świecie wyścig w trakcie pandemii. Rusza Tour de Pologne! Te miasta ugoszczą kolarzy

198-kilometrowa trasa prowadzi w kierunku zamku Ogrodzieniec na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, po czym zawraca na Górny Śląsk do mety w Katowicach.

Wyznaczono trzy lotne premie – w Piekarach Śląskich (14 km), Ogrodzieńcu (80 km) i Siemianowicach Śląskich (140 km), premię specjalną w Sosnowcu (121 km) oraz dwie górskie na rundach w Katowicach (162 i 178 km). Do mety przed katowickim „Spodkiem” kolarze powinni dojechać ok. godz. 18.30.

Na starcie stanie 154 zawodników z 22 drużyn, w tym polskiej grupy zawodowej CCC i reprezentacji kraju. W stawce będzie 14 Polaków: Rafał Majka i Maciej Bodnar (obaj Bora-Hansgrohe), Kamil Gradek, Kamil Małecki i Szymon Sajnok (wszyscy CCC), Michał Gołaś (Ineos), Tomasz Marczyński (Lotto Soudal) oraz Alan Banaszek, Adrian Banaszek, Paweł Bernas, Piotr Brożyna, Patryk Stosz, Maciej Paterski i Przemysław Kasperkiewicz (wszyscy reprezentacja).

Obsada wyścigu jest bardzo silna. Do Polski przyjechał niezwykle utalentowany 20-letni Belg Remco Evenepoel, który właśnie wygrał wyścig Dookoła Burgos w północnej Hiszpanii. Na listę startową zostali wpisani aktualny mistrz świata Duńczyk Mads Pedersen, jego rodak Jakob Fuglsang, były mistrz świata Portugalczyk Rui Costa, Włoch Diego Ulissi i wielu innych znakomitych kolarzy.

Welcome to the new reality 😷

We are ready for a socially distanced, but exciting race 💪🏻 It all starts tomorrow at @StadionSlaski #tdp20🇵🇱 #uciwt 05-09.08 pic.twitter.com/8kYHg6818k

— Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 4, 2020