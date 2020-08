Prezydent Andrzej Duda o sytuacji w Bejrucie: „Armagedon”. Co z Polakami w Libanie?

„Tragedia w Libanie. Ogromne zniszczenia w Bejrucie po eksplozji środków łatwopalnych. Dziesiątki zabitych, tysiące rannych. Armagedon. Łączę się w bólu z Rodzinami Ofiar” – napisał Andrzej Duda na Twitterze w nocy z wtorku na środę.

„Trwa ustalanie dokładnych informacji o przyczynie i skutkach eksplozji; na ten moment brak jakichkolwiek wiadomości aby ucierpieli obywatele RP” – oświadczył z kolei Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych.

#Lebanon – the Beirut sea post is a complete disaster, fully destroyed, some parts still burning and small fires being put off this morning.

Officials are still making blurry statements, eliminating theories of direct attacks on the port. pic.twitter.com/2tboHP30em

