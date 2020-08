Rząd popsuje nawet TEN dzień. Już niedługo wesela w maseczkach i bez seniorów

Już niedługo wesela będą odbywały się w maseczkach i bez seniorów – informuje „Rzeczpospolita”. Nowe obostrzenia zapowiada również wiceminister rozwoju Olga Semeniuk.

Mimo, iż znów notujemy wzrost zakażeń koronawirusem, to umieralność na wirusa jest bardzo niska. Dodatkowo poważne wzrosty odnotowuje się tylko w dwóch regionach Polski.

Mimo to rząd zamierza wprowadzić nowe ograniczenia. Dotyczyć mają one – co kuriozalne – wesel, bo to m.in. wesela mają odpowiadać za część ognisk Covid-19.

Pytanie, czy jest to problem rzeczywisty, czy raczej populizm? Wydaje się, że to drugie. Trwa właśnie okres weselny i co weekend miejsce ma mnóstwo ślubów, a tylko nieliczne okazują się ogniskami. Wprowadzanie więc ograniczeń dla wszystkich regionów wydaje się przesadzoną reakcją.

Nawet jeśli dziennie raportuje się o ok. 600 przypadkach, to na ślubie średnio bawi się ok. 100 osób. A przecież nie za wszystkie przypadki odpowiadają wesela. Patrząc więc na te liczby trzeźwym okiem może okazać się, że większość wesel jest zupełnie bezpieczna.

Semeniuk mówiąc o planowanych obostrzeniach uderza jednak w dramatyczny ton.

– Wiemy, że każda rodzina chciałaby w możliwie najszerszym gronie bawić się na weselach, ale jeżeli możemy ochronić życie i zdrowie babć i dziadków, wprowadzimy zakaz uczestnictwa w tego rodzaju imprezach dla seniorów – zapowiedziała w programie „Rzecz o polityce”.

Nowe wytyczne pojawią się jeszcze w tym tygodniu, a w życie wejdą najpewniej niezwłocznie.

– Razem z wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim i głównym inspektorem sanitarnym Jarosławem Pinkasem spotkaliśmy się z przedstawicielami branży ślubnej, by wspólnie zastanowić się nad zasadami, które pozwolą parom młodym i ich gościom bawić się nie tylko bezpiecznie, ale i komfortowo – powiedziała minister.

Dodatkowo „Rzeczpospolita” podaje, że GIS chce ograniczyć liczbę gości weselnych i nakazać im nosić maseczki. Trudno wyobrazić sobie zabawę weselników w maseczkach. Wiele wskazuje na to, że rząd zepsuje młodym parom nawet wesela.

Źródło: Rzeczpospolita, TVP INFO