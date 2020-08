Prezydent Libanu podejrzewa, że za eksplozją w Bejrucie może stać „obca ingerencja”

Informację podała agencja Reutera, powołując się na biuro prezydenta, cytujące wypowiedź Aouna dla lokalnych mediów. Powiedział, że śledczy badający przyczyny katastrofy sprawdzają, czy była ona efektem zaniedbań, wypadku czy możliwej obcej ingerencji.

Według libańskiego prezydenta dochodzenie ma odpowiedzieć na trzy pytania. „Po pierwsze, w jaki sposób materiały wybuchowe tam (do portowych magazynów ) się dostały i jak były przechowywane (…). Po drugie, czy eksplozja była wynikiem zaniedbań lub wypadku (…), a po trzecie możliwość, że doszło tam do zewnętrznych ingerencji” – cytuje słowa Aouna Reuters.

#Lebanon's president says an investigation into the #Beirut port warehouse explosion is looking at whether it was caused by negligence, an accident or possible external interference, his office cites him as telling local media.https://t.co/n40vsNTUIE

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 7, 2020