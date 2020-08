Zatonęła łódź z imigrantami. Wyspy Kanaryjskie na celowniku przybyszy z Afryki Zachodniej

Niebezpieczny szlak morski z Afryki Zachodniej na Wyspy Kanaryjskie był niegdyś główną trasą migrantów poszukujących lepszego życia w Europie. Jednak próby dostania się tą drogą do Europy stały się rzadsze, gdy Hiszpania zintensyfikowała patrole w połowie 2000 roku. Mimo to na szlaku pojawiają się kolejni migranci.

„Kolejny wrak u wybrzeży miasta Nawazibu. Miał prawdopodobnie około 40 osób na pokładzie, jest jeden ocalały (z Gwinei)” – napisał na Twitterze specjalny wysłannik UNHCR Vincent Cochetel. UNHCR „wraz z władzami i partnerami próbują zintensyfikować wysiłki, aby zapobiec takim tragediom, ale przemytnicy ludzi wciąż okłamują swoich klientów” – dodał.

New shipwreck off the coast of Nouadhibou #Mauritania of approximately 40 persons on board, there is one survivor (from Guinea). UNHCR & IOM along with authorities & partners are trying to step up efforts to prevent such tragedies, but traffickers keep lying to their clients.

