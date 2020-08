HIT! TVN jednak jest homofobiczny. Dziennikarz nie chciał nazywać Michała Sz. ps. „Margot” kobietą [VIDEO]

Aktywista LGBT zaatakował TVN za… homofobię. Rzecz miała miejsce po wczorajszych zamieszkach, które tęczowo-antifiarskie środowisko z zorganizowało w Warszawie po zatrzymaniu Michała Sz. pseud. Margot.

Dziennikarz TVN w rozmowie z aktywistą LGBT przypomniał, że policja zatrzymała agresora i wandala – Michała Sz. W dokumentach wciąż widnieje on pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem (czego nawiasem mówiąc chyba nawet nie chce zmieniać, bo na wielu nagraniach nawet nie udaje kobiety za którą się podaje podczas swoich wandalskich akcji).

Aktywista słysząc to oburzył się i zaatakował dziennikarza. Stwierdził, że jeżeli mężczyzna uważa się za kobietę, to wszyscy powinni to uszanować i też udawać, że jest kobietą. No, może nie powiedział tego tymi samymi słowami, ale taki był sens jego wypowiedzi.

Złoto!!!

Aktywista LGBT atakuje TVN za…homofobię, gdyż dziennikarz tej stacji miał dylemat czy Michała Sz. "Margot" można nazywać kobietą 🤣🤣🤣 RT!#margot pic.twitter.com/d46arsU4y6 — Komitet Obrony Dinozaurów (@dinozaurow) August 7, 2020

Przypomnijmy, że Margot został zatrzymany za atak fizyczny na działacza pro-life i przecięcie opon, pocięcie plandeki, urwanie lusterka, oderwanie tablicy rejestracyjnej oraz pobrudzenie farbą samochodu, którym się przemieszczał.

Lewica kłamała na temat powodu zatrzymania twierdząc, że Michał Sz. jest represjonowany za powieszenie flagi na warszawskim pomniku Jezusa Chrystusa.

