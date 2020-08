Rośnie antysemityzm w Niemczech. Żydzi chcą uciekać z zachodniej Europy

W Niemczech narasta problem antysemityzmu. Szef Urzędu Ochrony Konstytucji alarmuje, że tak źle nie było od dawna.

Szef Urzędu Ochrony Konstytucji Thomas Haldenwang udzielił wywiadu dziennikowi „Sueddeutsche Zeitung”. W rozmowie poruszano m.in. problem antysemityzmu w Niemczech.

Haldenwang przyznał, że „utajony antysemityzm” istniał zawsze, ale ostatnio jest go coraz więcej. Mało tego, według szefa niemieckiego ABW Żydzi chcą uciekać z Niemiec!

– Kiedy obywatele lub obywatelki żydowskiego pochodzenia mówią mi, że zadają sobie pytanie, kiedy nadejdzie pora, by opuścić Niemcy, że w ogóle to rozważają, oznacza, że sytuacja jest fatalna – przyznał Haldenwang.

Szef Urzędu Ochrony Konstytucji wskazał, że młodzi Niemcy są coraz bardziej radykalni. Mają być nawet bardziej wrodzy wobec Żydów niż stare skrajne środowiska w Niemczech.

Niemieckie służby obserwują to np. podczas demonstracji. Np. w trakcie protestów przeciwko restrykcją pojawili się aktywiści, którzy twierdzili, że epidemia jest sterowana przez osoby ze „wschodniego wybrzeża USA”.

Stare antysemickie mity są adaptowane przez młodych niemieckich aktywistów. – Istnieje ryzyko związane z tym, że przemówi to do szerszego grona. Stara nienawiść staje się bardziej dopuszczalna. Granice tego, co można powiedzieć, przesuwają się na korzyść antysemitów – stwierdził Haldenwang.

Szef Urzędu Ochrony Konstytucji dodał, że antysemityzm zyskuje poklask wśród niemieckich „przeciwników demokracji” i wiąże ze sobą różne środowiska.

Haldenwang zapowiedział, że w Urząd Ochrony Konstytucji będzie silniej angażował wirtualnych agentów na internetowych forach. Ich zadaniem będzie wyszukiwanie i śledzenie antysemickich środowisk.

Źródło: Deutsche Welle