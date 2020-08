Progres postępu. Szwedzcy Zieloni chcą gejowskich ślubów w meczetach

Na postępowo-progresywny pomysł wpadła szwedzka Partia Zielonych. Jak mówiła minister równości płci Åsa Lindhagen, jej formacja chce, aby wspólnoty religijne nie miały możliwości nieudzielenia ślubów homoparze. O sprawie donosi portal dagenssamhalle.se.

Stanowisko szwedzkiej minister potwierdzili także rzecznik partii Per Bolund oraz europoseł Alice Bah Kuhnke.

Obecnie w Szwecji obowiązują przepisy, które dają wspólnotom religijnym możliwość odmowy udzielenia ślubu nie tylko w przypadku, kiedy jest to sprzeczne z wyznawanymi wartościami, lecz także wówczas gdy zachodzi np. podejrzenie, że małżeństwo nie jest traktowane przez przyszłych małżonków poważnie. To samo dotyczy sytuacji, gdy jedna ze stron jest zmuszana do małżeństwa. O udzieleniu ślubu w każdym przypadku decyduje wspólnota.

Ponadto w ramach „Wsparcia państwa dla religijnych wspólnot wieloreligijnej Szwecji” stwierdzono również, że „orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości stanowi, że decyzja, czy i w jakim zakresie, małżeństwa osób tej samej płci są dozwolone, należy do każdej religii”.

Nie jest to odosobnione stanowisko. Podobna argumentacja pojawia się w wielu orzeczeniach sądów szwedzkich i europejskich. Odrzucano tym samym twierdzenie, że tradycyjny pogląd na małżeństwo jest dyskryminujący.

Jednak taki stan rzeczy nie przeszkadza Zielonym w abstrakcyjnych dążeniach. Minister ds. równości kobiet i mężczyzn postawiła poważne zarzuty dotyczące możliwej „dyskryminacji” w działaniach wspólnot religijnych. Jednak jeszcze dziesięć lat temu Partia Zielonych – i spora większość szwedzkich parlamentarzystów – głosowała za przyjęciem prawa umożliwiającego odmowę udzielenia homoślubu.

W lutym tego roku odbyło się spotkanie kilku przywódców religijnych z minister ds. równości płci. Tematem rozmów było m.in. miejsce religii w przestrzeni publicznej.

„Oczywiście minister musi troszczyć się o wszystkie mniejszości. Ale byłoby mile widziane, gdyby jedne mniejszości nie były przeciwstawiane innym mniejszościom” – skwitował dagenssamhalle.se.

