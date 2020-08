Strzały pod Białym Domem. Donald Trump musiał zostać ewakuowany

Donald Trump musiał zostać ewakuowany w trakcie konferencji w Białym Domu. Nieopodal padły strzały. Jak się później okazało – strzelali agenci Secret Service.

– To był początek briefingu. Siedzieliśmy w pokoju dla dziennikarzy, gdy nagle do Donalda Trumpa podszedł agent Secret Service i zaczął szeptać mu do ucha – relacjonował Marcin Wrona, korespondent TVN24 w Waszyngtonie.

Donald Trump na początku nie zrozumiał co się dzieje. Kilka sekund zajęło mu zrozumienie, że agenci muszą go ewakuować.

– Cały Biały Dom został na chwilę zablokowany – kontynuował Wrona.

„Washington Examiner” donosi, że Trump zachował całkowity spokój i nie wyglądał na przestraszonego. Po wszystkim wrócił na konferencję. – Byłem zaskoczony – przyznał.

Strzały pod Białym Domem. Co się stało?

Agenci Secret Service zauważyli pod Białym Domem podejrzanie zachowującą się osobę. Agenci obserwowali ją i ostatecznie zdecydowali się na oddanie strzałów.

– Ta osoba została raniona i zabrana do szpitala. Na ten moment nie wiadomo, czy stanowiła jakieś poważne zagrożenie dla prezydenta Donalda Trumpa – podkreślił korespondent TVN24 Marcin Wrona.

Po powrocie na konferencję Trump podziękował ochronie za dobrą akcję.

Źródło: „Wirtualna Polska”