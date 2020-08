Obrzydliwe słowa rabina po transferze izraelskiego hokeisty do Unii Oświęcim. „Mieszkańcy tego miasta odpowiadają za holokaust”

Sherbatov przyszedł do Polski z kazachskiego Jertysu Pawłodar. „Tutaj w Polsce ludzie cieszą się, że Żyd z Izraela przyjechał grać dla Auschwitz” – powiedział dla „Times of Israel” izraelski hokeista.

„Cieszę się, że mogę tworzyć tę historię i oczywiście chcę pomóc, by nie zapomniano o Holokauście” – dodał. Stwierdził nawet, że gra w tym miejscu będzie dla niego szczególna motywacją.

Odmiennego zdania jest rabin Elchanan Poupko z Nowego Jorku, który w skandalicznych słowach odniósł się do transferu Sherbatova. „Nigdy nie sądziłem, że będę musiał to powiedzieć. Dla Żyda gra w drużynie z Auschwitz jest zdradą i nożem w plecy dla milionów ludzi” – napisał na Twitterze.

For a #Jew to play for team #Auschwitz is treason, a betrayal of the #Jewish people, and a shameful stab in the back for millions.

There are lots of hockey teams out there, @Sherbatov1 , find another one. https://t.co/KorLyQJG2w

