Śmigłowiec runął do Wisły. Na pokładzie były dwie osoby [FOTO]

Zakończyły się działania ratownicze po tym, jak do Wisły na wysokości miejscowości Sady wpadł śmigłowiec. W wypadku ciężko ranne zostały dwie osoby w wieku ok. 25-30 lat.

Do wypadku doszło ok. godz. 14. niedaleko Warszawy. Do Wisły wpadł lekki śmigłowiec Robinson R44. Jako pierwszy do rozbitków dotarł patrol policji rzecznej, który wyłowił rannych – mężczyznę i kobietę – z wody oraz przetransportował ich na brzeg.

Po kobietę przyleciał helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyznę z kolei karetką przetransportowano do szpitala w Płocku. Są w stanie ciężkim – mają potłuczenia i złamania.

Akcja ratunkowa na Wiśle

Na miejscu działało ok. 40 strażaków, policja, WOPR z Nowego Dworu Mazowieckiego i służba ratownicza z lotniska w Modlinie. Użyto 10 samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz łodzie. Początkowo sprawdzano, czy oprócz dwóch osób nie było nikogo więcej w środku. Szczęśliwie – nie było.

Ekipa ratownicza obawiała się także, że ze śmigłowca może zacząć wyciekać paliwo. Nic na to nie wskazuje, ale prewencyjnie rozłożono zapory. Akcja ratunkowa się zakończyła. Niedługo na miejsce przybędzie Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Dalsze czynności będą przebiegać pod przewodnictwem tejże komisji. Wówczas zostanie podjęta decyzja, czy wydobywać śmigłowiec czy pozostawić go w wodzie.