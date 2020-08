Śmigłowiec runął do Wisły. Trwa akcja ratunkowa [FOTO]

Na wysokości miejscowości Sady w powiecie nowodworskim do Wisły wpadł lekki śmigłowiec Robinson R44. Dwoje pasażerów w stanie ciężkim zostało przetransportowanych do szpitala.

Jak przekazała PAP Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie, do wypadku doszło ok. godz. 14. Na wysokości ul. Promiennej w Sadach do Wisły wpadł lekki śmigłowiec Robinson R44.

Jako pierwsi do rozbitków dotarł patrol policji rzecznej, który wyłowił rannego mężczyznę i kobietę z wody oraz przetransportował ich na brzeg.

Jak podaje RMF FM, ranni to kobieta i mężczyzna w wieku ok. 25-30 lat. W cięższym stanie jest kobieta, którą zabrał śmigłowiec LPR. Nieco mniejszych obrażeń doznał mężczyzna – jego do szpitala w Płocku transportuje karetka.

Na miejscu jest 6 samochodów ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej oraz łodzie.

„Będziemy przeszukiwać teren, docierać do wraku, żeby sprawdzić czy nie ma kogoś w środku” – przekazał PAP mł. bryg. Karol Kierzkowski.

Strażacy mają również zrobić na miejscu zabezpieczenie ekologiczne. Chodzi o wyciekające z wraku paliwo. Na miejscu jest również mazowiecki komendant wojewódzki PSP, który nadzoruje akcję.