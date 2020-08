Jak zginął George Floyd? Oto co naprawdę wydarzyło się w Minneapolis. Nagrania z kamer przemysłowych [WIDEO]

Śmierć George’a Floyd’a wywołała zamieszki i protesty w USA i na świecie. Jednak co dokładnie wydarzyło się w dniu jego śmierci?

„The New York Times” opublikowało materiał zawierający nagrania ze wszystkich kamer (poza policyjnymi), które zarejestrowały wydarzenia z udziałem George’a Floyd’a 25 maja w Minneapolis.

46-letni Floyd ostatnio pracował jako ochroniarz w restauracji. Pracę stracił w wyniki epidemii koronawirusa.

25 maja pojechał po papierosy do sklepu Cup Foods. Zaparkował po drugiej stronie ulicy i po zakupie wrócił do auta.

Na nagraniu widać, że ekspedienci wychodzą ze sklepu, a następnie podchodzą do auta Floyd’a. Twierdzą, że 20-dolarowy banknot, którym płacił, jest fałszywką.

Domagają się zwrotu papierosów, ale ostatecznie wracają z niczym. O sprawie zawiadomiona zostaje policja.

W rozmowie telefonicznej pracownicy twierdzą, że płacący im fałszywym banknotem był pijany i się nie kontroluje. Tego na nagraniu nie widać.

Na miejsce przybywa pierwszy radiowóz. W środku są funkcjonariusze Thomas Lane oraz J. Alexander Kueng.

Floyd wciąż siedzi w swoim aucie. Policjanci podchodzą do auta Floyd’a.

Funkcjonariusz Lane wyciąga broń i każe Floyd’owi położyć ręce na kierownicy. Następnie przeładowuje broń i wyciąga mężczyznę z auta. Na miejsce przybywa drugi radiowóz.

Floyd zostaje skuty i postawiony przy ścianie restauracji. Mężczyzna ewidentnie ma problemy z chodzeniem. Gdy zaczynają prowadzić go do radiowozu Floyd pada na ziemię.

Według ustaleń NYT Floyd ma klaustrofobię i boi się być zamkniętym w radiowozie. Odmawia wejścia do pojazdu, a dodatkowo zgłasza, iż ma problemy z oddychaniem.

Przyjazd brutalnych funkcjonariuszy

9 minut po zatrzymaniu Floyda na miejsce przybywa trzeci radiowóz. W środku jest Derek Chauvin i Tou Thao. To dwaj funkcjonariusze, którzy mają na koncie liczne skargi za brutalne działania.

Thao był pozwany za rzucenie mężczyzną o ziemię i bicie go. Chauvin na koncie ma strzelaniny – jedną ze skutkiem śmiertelnym.

Chauvin wszedł w szarpaninę ze skutym Floyd’em, ale nie widać co działo się w samochodzie. Ostatecznie wyciągnął zatrzymanego z radiowozu i położył na ziemi. Z nagrania wynika, że Chauvin trzyma kolano na szyi Floyd’a, Kueng dociska jego plecy, a Lane nogi. Thao obserwuje zdarzenie.

Floyd krzyczy, że nie może oddychać. Następnie policja wzywa pomoc medyczną w związku z raną jakiej doznał Floyd w okolicy ust.

Floyd’owi leci krew z ust. Kod 2, szybko zostaje zmieniony w Kod 3 – czyli wezwanie pilnej pomocy medycznej.

Mimo kolejnych próśb Floyd’a (łącznie 16) Chauvin wciąż trzyma kolano na jego szyi i przyciska do ziemi. Robi to aż do przyjazdu lekarzy, nawet gdy Floyd nie daje już znaków życia.

Funkcjonariusz zdejmuje nogę z szyi nieprzytomnego dopiero po prośbie lekarzy. Dociskał go w ten sposób 8 min i 46 sekund.

Najważniejsze pytanie brzmi dlaczego Chauvin poszedł do radiowozu z zatrzymanym Floydem i wdał się w szarpaninę z nim? Policjanci twierdzą, że Floyd się rzucał. Sekcja zwłok wykazała, że był pod wpływem narkotyków. W sieci pojawiły się niepotwierdzone informacje, że Floyd i Chavin znali się, mieli pracować razem jako ochroniarze w jednym klubie.

Źródło: The New York Times