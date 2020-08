Kolejny sprofanowany krzyż. Tym razem na Giewoncie

W piątek na szczycie Giewontu zawisla tęczowa flaga kojarzona z organizacjami LGBT. Została przymocowana do krzyża przez dwie młode kobiety i mężczyznę. Zniknęła równie szybko, jak się pojawiła – zdjęli ją inni turyści.

O sprawie poinformował portal tatromaniak.pl.

Słynny krzyż to kolejne miejsce, gdzie „walczący o tolerancję” wyznawcy groźnej ideologii postanowili wywiesić swój kolorowy baner. W ostatnim czasie przytwierdzali go także m.in. do figury Jezusa przed bazyliką Św. Krzyża w Warszawie czy – także w stolicy – do pomnika Jana Pawła II.

Dodajmy, że także w piątek inny aktywista LGBT zdjął z budynku Ministerstwa Sprawiedliwości biało-czerwone flagi. W ich miejsce wetknął tęczowe.

Przypomnijmy, że przed wyborami prezydenckimi ktoś zawiesił na krzyżu na Giewoncie plakat wyborczy Andrzeja Dudy – również on został błyskawicznie zdjęty.

NCzas/taternik.pl