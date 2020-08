Black Lives Matter chce wyrzucać Białych z ich domów

Napięcia rasowe po drugiej stronie Atlantyku nie ustępują. Według informacji przekazanych przez kilka amerykańskich mediów, w tym „New York Post” i „Washington Times”, demonstranci ruchu Black Lives Matter protestowali w dzielnicy mieszkalnej miasta Seattle. Od mieszkańców okolicy zażądali opuszczenia ich domów.

Ma to być rodzaj „pokuty”, ale też „historycznej sprawiedliwości”, bo Biali wykorzystując swoją pozycję społeczną przez lata zasiedlali centra, a dodatkowo weszli też na „historycznie czarną część miasta”.

Aktywiści BLM i towarzyszący im „antyfaszyści” posunęli się nawet do grożenia lokalnym handlarzom nieruchomości. Są oskarżani o „rasizm”. W jednym z biur handlu nieruchomościami wybito witrynę.

Na jednym z nagrań słychać jak „Afroamerykanin” pyta: „czy wiedziałeś, że zanim przyniosłeś tu swój biały tyłek, byli tu tylko Czarni?” „Ludzie tacy jak wy przyjechali tutaj, kupili te ziemie od Czarnych za grosze i wyrzucili ich, żeby zamieszkać” -dodawał zwolennik „dziejowej sprawiedliwości”.

Demonstranci domagali się od mieszkańców także „otwarcia portfeli”. Aktywistka wzywała przez megafon – „oddajcie Czarnym ich domy!”. Demonstranci zostali ostateczni zatrzymani przez policję za akty wandalizmu i „zniewagi wobec osoby sprawującej władzę publiczną”. Do tej pory brak reakcji władz wywoływał coraz większą radykalizację postulatów i działań.

Last night Seattle-area BLM radicals & antifa marched to residential areas. They shouted in support of “black criminals” and at one point demanded that white people move out. #SeattleRiots pic.twitter.com/qOFc8AhQpD

Seattle BLM protesters march through residential neighborhoods and demand white people give up their homes.

“Give up your house. Give Black people back their homes.” “what are you going to do about it? Open up your wallets.”pic.twitter.com/btRzqos0IR

— Katie Daviscourt🇺🇸 (@KatieDaviscourt) August 14, 2020