Legendarny Austriak upamiętniony w Nowym Sączu? Bosak popiera pomysł Instytutu Misesa

Czy Carl Menger, legenda wolnościowej prawicy i założyciel austriackiej szkoły ekonomii, zostanie upamiętniony przez Nowy Sącz, w którym się urodził? Na mises.pl jest petycja w tej sprawie. Pomysł popiera Krzysztof Bosak.

„Przypomnienie Polakom Carla Mengera założyciela austriackiej szkoły ekonomii jest na wyciągnięcie ręki. Wspólnie musimy jednak postawić ostatni krok i przekonać Prezydenta Miasta i Radę Miasta Nowy Sącz do upamiętnienia tego wybitnego intelektualisty w mieście jego narodzin” – czytamy na stronie Instytutu Misesa.

W akcji chodzi o to, by imieniem Carla Mengera nazwać jedna z rond w Nowym Sączu. Wolnościowcy chcieliby wyrobić się do 100. rocznicy śmierci Austriaka (27 lutego 1921).

Pozytywnie do pomysłu uczczenia ekonomisty odniósł się również Krzysztof Bosak – kandydat Konfederacji na prezydenta w ubiegłych wyborach prezydenckich.

„Dobra inicjatywa. O ile mam dystans do wielu współczesnych „austriaków” to pierwsze pokolenie, między innymi właśnie Carl Menger, zasługuje na upamiętnienie. Nie wiedziałem, że jest z Nowego Sącza!” – napisał na Twitterze prawicowiec.

Dobra inicjatywa. O ile mam dystans do wielu współczesnych „austriaków” to pierwsze pokolenie, między innymi właśnie Carl Menger, zasługuje na upamiętnienie. Nie wiedziałem, że jest z Nowego Sącza! https://t.co/VJf9GVRv8g — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) August 16, 2020

Petycja Instytutu Misesa dostępna jest TUTAJ.