Od wychwalania pod niebiosa po miażdżącą krytykę. Fala komentarzy po odejściu ministra Szumowskiego

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaskoczył wszystkich i ogłosił swoją dymisję. Oto najgorętsze komentarze po decyzji szefa resortu zdrowia.

Co zrozumiałe, politycy obozu władzy bronią Szumowskiego i dziękują mu za jego 2,5 letnią pracę na stanowisku ministra. – Sprostał swoim zadaniom w sposób niebywale skuteczny. Wystarczy popatrzeć na porównania do innych dużych państw członkowskich Unii Europejskiej chociażby, dotyczące liczby zachorowań, zgonów na milion mieszkańców w okresie epidemii na COVID-19. To, że udało nam się dużo lepiej od innych, dużo bogatszych państw europejskich, przejść przez to czerwone morze koronawirusa to zawdzięczamy przede wszystkim decyzyjności i profesjonalizmowi pana ministra Łukasza Szumowskiego – zachwalał premier Mateusz Morawiecki na krótkim briefingu prasowym w Katowicach.

W trakcie epidemii koronawirusa Szumowskiego często krytykował kolega z obozu rządzącego, Andrzej Sośnierz z Porozumienia. Przekonywał, że jest „najsłabszym ogniwem walki z koronawirusem”. Sośnierz pytany na gorąco po dymisji zaznaczył, że pomimo różnic zdań, nie są z Szumowskim wrogami.

– Jestem daleki od jakiegokolwiek tryumfalizmu. O dymisji ministra dowiedziałem się dosłownie przed chwilą. Mieliśmy różne zdania na temat tego, jak radzić sobie z epidemią, ale proszę nie sugerować, że byliśmy wrogami. Przed Polską stoją ogromne problemy do rozwiązania. Głównie polegają one na tym, że potrzeba walki z epidemią kłóci się z potrzebą utrzymania gospodarki w dobrej kondycji – mówił poseł na łamach wp.pl.

Oceny za postępowanie w czasie pandemii

– Uważam, że odszedł słusznie. Nie przygotował on Polski do tego, żeby zderzyć się z koronawirusem. Negatywnie oceniam też jego postępowanie w czasie pandemii. Nawet jego koledzy mówili, że trzeba robić więcej testów – ocenia z kolei na money.pl Wojciech Bociański, ekspert Business Centre Club ds. służby zdrowia.

Bociański krytykował Szumowskiego przede wszystkim za zakup testów na koronawirusa z zagranicy poprzez pośredników, a nie od polskiej firmy. – Testy były dobre i stworzone w naszym kraju, a firma nie mogła się przebić. To decyzja przeciwko naszej gospodarce – tłumaczy.

Wskazał także rzeczy, które udały się Szumowskiemu, czyli cyfryzacja służby zdrowia. – To się bardzo udało. I e-zwolnienia, i e-recepta wyszły bardzo dobrze. I tego gratuluję – ocenia Bociański.

Niejasne zakupy

Poseł PSL Marek Sawicki, odnosząc się do rezygnacji Łukasza Szumowskiego z funkcji ministra zdrowia, podkreślił, że kwestia zakupu maseczek i respiratorów budzi kontrowersje. – Bo o ile w pierwszej części pandemii działania w zakresie medycznym były ocenianie bardzo wysoko, to równolegle kwestia zakupu maseczek i respiratorów budzi ogromne wątpliwości – zaznaczył poseł ludowców.

Według niego, być może z toczących się postępowań dotyczących zakupu maseczek i respiratorów „już wynika, że i pan Janusz Cieszyński i pan Łukasz Szumowski powinni z rządu odejść”. – Więc robią to sami, żeby za chwilę nie musiał robić tego tak naprawdę premier Mateusz Morawiecki czy prezes PiS Jarosław Kaczyński – powiedział Sawicki.

Z ministrem odejdą maseczki?

„Ministra Szumowskiego już nie ma. Czy wraz z nim odejdą maseczki i pandemia? Oby” – zastanawia się redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”, Tomasz Sommer.

„Przewrotne jest życie polityka. Kilka miesięcy temu wiele osób nieinteresujących się polityką wręcz modliło się do pana Szumowskiego. Niektórzy nawet prezydenta w nim widzieli. Dziś wiele osób, często nie bez racji, dostrzega istotne błędy i wady Szumowskiego” – komentuje dziennikarz Patryk Słowik z „Dziennika Gazety Prawnej”.

Zajmuję się głównie polityką lekową. I muszę stwierdzić, że największym osiągnięciem ministra Szumowskiego w tej dziedzinie było okłamywanie mediów, że nie ma kłopotów z lekami.

O wiele więcej zrobiło Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało dobrą ustawę antywywozową. — Patryk Słowik (@PatrykSlowik) August 18, 2020

Moim zdaniem to był podstawowy kłopot z panem Szumowskim. On najzwyczajniej w świecie często kłamie. Mnie okłamał kilka razy, więc potem jak prawdę powiedział, to skąd człowiek ma wiedzieć, czy minister akurat prawdę powiedział, czy skłamał?

Wiele dowodów na różne kłamstwa jest. https://t.co/6r6jyWn9ig — Patryk Słowik (@PatrykSlowik) August 18, 2020

„Minister zdrowia z rekordowym poziomem zaufania społecznego składa dymisję przed II falą pandemii. Coś tu nie gra” – uważa z kolei Marcin Makowski z „Wirtualnej Polski”.

Minister zdrowia z rekordowym poziomem zaufania społecznego składa dymisję przed II falą pandemii. Coś tu nie gra. — Marcin Makowski (@makowski_m) August 18, 2020

„Dziękuję Panu Ministrowi Szumowskiemu. Prawdopodobnie najciężej pracującemu ministrowi zdrowia od 30 lat. Przyjemnością i zaszczytem było z Tobą współpracować!” – napisała z kolei koleżanka z rządu, Jadwiga Emilewicz.

Dziękuję Panu Ministrowi @SzumowskiLukasz Prawdopodobnie najciężej pracującemu ministrowi zdrowia od 30 lat. Przyjemnością i zaszczytem było z Tobą współpracować! 🇵🇱 — Jadwiga Emilewicz 💯🇵🇱 (@JEmilewicz) August 18, 2020

„Liczyłem na rozwiązanie bezsensownych wielotygodniowych kwarantann. Zmiana kierownictwa MZ w takim momencie? Źle wróży na jesień. Ciekawe kto się podejmie takiej samobójczej misji? Panu Profesorowi dziękuję za konstruktywny dialog, zwłaszcza przy okazji naszego protestu w 2018” – komentuje lekarz Jakub Kosikowski.

Liczyłem na rozwiązanie bezsensownych wielotygodniowych kwarantann Zmiana kierownictwa MZ w takim momencie? Źle wróży na jesień. Ciekawe kto sie podejmie takiej samobójczej misji? Panu Profsorowi dziękuję za konstruktywny dialog, zwłaszcza przy okazji naszego protestu w 2018 https://t.co/EJwv2sGHla — Jakub Kosikowski (@kosik_md) August 18, 2020

A to pozostałe wybrane komentarze z Twittera po odejściu ministra Szumowskiego.

Nie doszło do żadnej zmiany, nie ma żadnej nadziei dopóki nie zostanie zmienione prawo które wymusza absurdalne zachowania. Należy zmienić Rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2020. Znieść nakaz zgłaszania i izolacji SARS-2 i przepisy o kwarantannie. — Paweł Basiukiewicz (@PBasiukiewicz) August 18, 2020

PILNE! Minister Zdrowia Łukasz Szumowski rezygnuje ze stanowiska! Brawo, ale to za mało! Musi powstać specjalna komisja śledcza i rozliczyć wszystkich odpowiedzialnych za tę psedopandemię! Jeżeli się boisz to już jesteś niewolnikiem. 💪🇵🇱 — Marcin Rola 🇵🇱 (@MarcinRola89) August 18, 2020

Politycy, którzy zarzucają Szumowskiemu, że odchodzi w trakcie pandemii, nie postępują najsensowniej. Ktoś złośliwy mógłby im przypomnieć, że w czerwcu 2020 r. głosowano ich wotum nieufności wobec Szumowskiego.

Można za tyle rzeczy go skrytykować, więc po co tak głupio? — Patryk Słowik (@PatrykSlowik) August 18, 2020

A jaka będzie odpowiedzialność pana Szumowskiego za wszystko co zdarzyło się w okresie pandemii, za przetargi i niejasności wokół jego rodziny? Ucieczka….kto będzie usiłował wprowadzić szczepionki? — witold gadowski (@GadowskiWitold) August 18, 2020

Już nie będzie Łukasza Szumowskiego na kolejnej konferencji ministerstwa zdrowia. Pożegnanie podkrążonych oczu z teką. Dzięki tym restrykcjom żyliśmy życiem zastępczym. #Szumowski — Wiktor Strzelczyk (@wiko_strz) August 18, 2020

Czyżby PiS chciał dymisją popularnego ministra zdrowia przyćmić wylanie @bbudka ? Normalnie, zaraz zacznę wierzyć w istnienie tajnej koalicji PO-PiS… — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) August 18, 2020

Gdy opróżnione zostało stanowiska Ministra Zdrowia, wszyscy dziś żałujemy, że Jacek Sasin jest tylko jeden i ma już swój resort. — Emil Krawczyk (@krawczyk_emil) August 18, 2020

Najpierw wiceminister, teraz minister zdrowia. Ładnie nas zostawiono na pastwę losu, gdy wciąż trwa pandemia i rośnie liczba zakażeń. — Marcin Dobski (@szachmad) August 18, 2020

Zauważyłem, że cały czas obrońcy zamordysty Szumowskiego bredzą, że gdyby nie on to by było u nas to co we Włoszech. Kompletny nonsens — lecterro (@lecterro) August 18, 2020

Minister zdrowia sobie nie radzi – powinien zostać odwołany. Minister zdrowia podał się do dymisji – ucieka z rządu w środku pandemii — Bartek Goduslawski (@BGoduslawski) August 18, 2020