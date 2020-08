Żrą się między sobą. Budka atakuje Tuska i Schetynę

Donald Tusk i Grzegorz Schetyna, dwa byli szefowie PO, skrytykowali tę partię za głosowanie wespół z PiS za podwyżkami dla polityków. Słowa krytyki uraziły obecnego szefa Platformy, Borysa Budkę.

Borys Budka w „Faktach po faktach” TVN24 odniósł się między innymi do słów Donalda Tuska. Obecny przewodniczący Platformy nie miał jednak odwagi po prostu się odwinąć swojemu byłemu szefowi, dlatego przed słowami krytyki poczynił wstęp ułożony z komplementów.

– Donald Tusk jest honorowym przewodniczącym PO. Wolałbym, żeby w takiej sprawie [podwyżek] sięgnął po telefon, a nie posługiwał się komunikatorem. Myślę, że jednak warto jest – i to jest rada dla nas wszystkich – bez względu na to, jak kto duże ma doświadczenie w polityce, żeby jednak zamiast komunikować się przez Internet w mediach społecznościowych, czasem dobrą radę wyrazić w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób – mówił na antenie TVN24.

Budka nie ukrywał żalu do swojej macierzystej partii, że nie wprowadziła podwyżek do klasy politycznej w czasie swoich 8-letnich rządów.

– Przypomnę, że niestety, ale przez 8 lat, kiedy to my sprawowaliśmy władzę, nie udało się nam wspólnie – i to nasz błąd – wprowadzić takich regulacji, które w sposób systemowy prowadziłyby do dobrych rozwiązań w tym zakresie i nie powodowałyby takich perturbacji – stwierdził.

Dużo więcej odwagi Budka miał w kierowaniu odpowiedzi do Grzegorza Schetyny. Odniósł się m.in. do czasów prezesury następcy Tuska i wbił mu szpilę.

– W przeciwieństwie do swojego poprzednika przyjąłem zasadę, że o błędach i radach jak coś naprawić, rozmawiamy wewnątrz. Przypominam sobie czasy, gdy za uwagi dotyczące funkcjonowania czy też błędów popełnianych przez poprzedniego lidera wylatywało się z partii. To nie ten czas – powiedział.