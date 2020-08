„Kościół” udzielający ślubów LGBT pod lupą Ziobry

W styczniu MSWiA wpisało do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych Reformowany Kościół Katolicki, który katolicki jest tylko z nazwy. Jest to jedyna w Polsce wspólnota „chrześcijańska”, która udziela „ślubów LGBT”. Teraz jednak prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł sprzeciw do decyzji MSWiA. Chodzi o braki formalne.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, Ziobro wniósł sprzeciw wobec decyzji szefa MSWiA o wpisie Reformowanego Kościoła Katolickiego do rejestru 14 lipca. Powodem tego ruchu miały być kwestie formalne.

– Prokurator Generalny m.in. podniósł, że statut oraz wniosek Reformowanego Kościoła Katolickiego nie zawierały istotnych informacji wymaganych ustawą: w zakresie celów związanych z działalnością Kościoła. Organ rejestrowy nie dokonał również oceny wniosku Kościoła o wpis pod względem zgodności z przepisami ustaw chroniącymi bezpieczeństwo i porządek publiczny, zdrowie, moralność publiczną, władzę rodzicielską oraz podstawowe prawa i wolności innych osób – przekazał „Rzeczpospolitej” dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Jak podkreślono, Reformowany Kościół Katolicki nie uzupełnił braków wniosku w ustawowym terminie, mimo że wzywało go do tego MSWiA. Resort spraw wewnętrznych potwierdził natomiast wpłynięcie sprzeciwu i fakt prowadzenia w tej sprawie postępowania administracyjnego.

Kościół ten działa w 7 miastach w Polsce. Największa wspólnota mieści się w Poznaniu i liczy 30 osób. Zwierzchnikiem Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce jest amerykański biskup Franciszek Krebs, przewodniczący Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej. W rzeczywistości jednak polskim odłamem kieruje ks. Tomasz Puchalski.

Mimo że z tekstu jasno wynika, że powodem złożenia przez prokuratora generalnego sprzeciwu są kwestie formalne, to jednak dziennik wietrzy spisek przeciwko LGBT.

– Mamy obawy, że sprawa jest polityczna – mieli powiedzieć „Rzeczpospolitej” nieoficjalnie członkowie Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce. Dziennik cytuje też dr. hab. Pawła Boreckiego z Zakładu Prawa Wyznaniowego UW.

– Klauzula porządku publicznego, na którą powołuje się prokurator generalny, jest bardzo rozciągliwa i daje pole do nadużyć w ograniczaniu wolności zrzeszania się we wspólnoty religijne. Umieszczono ją w ustawie w atmosferze nagonki antysektowej – mówił. Ekspert „Rzeczpospolitej” zasugerował również, że Ziobro nadużywa swoich uprawnień i „podejrzewa, że rzeczywistą motywacją jego działań może być otwartość wspólnoty na LGBT”. Prawnik nie przedstawił na to jednak żadnych dowodów. Jak przyznał, homośluby w tej wspólnocie „nie wywołują żadnych skutków w polskim porządku prawnym”.

