Czeka nas kolejny lockdown? Wiceminister finansów nie wyklucza takiego scenariusza

Wiceminister finansów Piotr Patkowski przestrzegł, że „wielkie zamykanie gospodarki jesienią może powrócić”. Jednocześnie wiceszef resortu przyznał, że nie można wykluczyć kolejnego lockdownu w Polsce.

Piotr Patkowski stwierdził, że nie można wykluczyć drugiego lockdownu – takiego, z jakim mieliśmy do czynienia w marcu i kwietniu. W praktyce byłby to kolejny cios nie tylko dla osłabionej już gospodarki, lecz przede wszystkim dla właścicieli firm i pracowników.

– Nie możemy w 100 proc. wykluczyć drugiego lockdownu, na takim samym poziomie jak wiosną – mówił Patkowski. Wiceminister finansów stwierdził jednak, że bardziej prawdopodobny jest inny scenariusz.

– Nie będzie to totalny lockdown, tylko punktowe wyłączanie sektorów gospodarki – wyjaśnił. Oznaczałoby to zamykanie kin, barów, restauracji tylko w określonych regionach. Strategia ma być jednak uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce.

Z danych GUS za II kwartał 2020 roku wynika, że liczba rejestracji podmiotów gospodarczych spadła o niemal 32 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. Wzrosła natomiast liczba upadłości podmiotów gospodarczych. W II kwartale 2020 roku wyniosła ona 157, co oznacza, że była aż o 19,8 proc. wyższa niż w analogicznym okresie w roku 2019.

Wzrost liczby upadłości dotknął przemysł, usługi, transport oraz gospodarkę magazynową. Upadały także podmioty z branży gastronomicznej i hotelarskiej.

Lockdown dotknął także polską służbę zdrowia. Zdaniem kardiologa Pawła Basiukiewicza taka strategia była bezcelowa.

– Pamiętają Państwo jakie hasło legło u podstawy lock-downu ? Flattening the curve – spłaszczanie krzywej. Robiono i promowano to po to, żeby nie doprowadzić do kolapsu systemów opieki. Jak wiemy, kolaps nastąpił na skutek lockdownu, a nie przeciążenia systemu obłożnie chorymi i właściwie trwa do dzisiaj – bo przecież nie mamy zapchanych respiratorów tylko zamknięte drzwi – ocenił lekarz.

Jak podkreślał Basiukiewicz, „co do zasady nikt życia nie miał nikomu ratować”, a sam lockdown miał wydłużyć czas „wymierania ciężkich nieuleczalnych przypadków, aby naraz nie trafiali do szpitala na respirator w jednym okresie”.

