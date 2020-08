Jak oni jeżdżą?! Pojazd armii USA zderzył się z samochodem osobowym. ZNOWU

Kolizja pojazdu armii USA z polską osobówką doprowadziła do utrudnień w ruchu na drodze krajowej nr 11, na odcinku Oborniki-Jaracz w Wielkopolsce. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.

Niedługo blondynki w żartach o kierowcach zostaną wymienione na amerykańskich żołnierzy. Amerykański wóz znów zderzył się z polskim samochodem. Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 10:30, na 241. kilometrze drogi krajowej nr 11.

Dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA poinformował, że w miejscowości Rożnowo doszło do kolizji dwóch pojazdów: samochodu osobnego i pojazdu armii amerykańskiej. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.

Nikt nie poniesie konsekwencji? Specjalne traktowanie Amerykanów w Polsce

Zapewne i tym razem nie zostaną wyciągnięte żadne konsekwencje. Już niedługo może być jeszcze gorzej, bo w zamian za stacjonowanie w naszym państwie PiS postawi amerykańskich żołnierzy ponad polskim prawem.

„Amerykanie wynegocjowali sobie, że ich obywatele, w razie popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa, zostaną przejęci przez żandarmerię USA, wysłani do kraju i dopiero tam ewentualnie osądzeni. Polacy nie będą mieć nic do gadania. Chodzi tutaj nie tylko o przestępstwa popełnione na służbie, ale także te „prywatnie” – np. spowodowanie wypadku samochodowego, pobicie w knajpie, gwałty itp.” – pisaliśmy TUTAJ.

Co się stanie w wyniku kolejnego takiego zdarzenia? Może następnym razem wypadek będzie groźniejszy, może ktoś zginie? Co jest nie tak z amerykańskimi żołnierzami, że non stop uczestniczą w jakichś „zdarzeniach drogowych”?

Źródło: PAP, nczas.com