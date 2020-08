Zagubiony w realiach XXI wieku. Poseł PiS zastanawia się, czy „można wycofać wykupiony pakiet na Netflix” [FOTO]

Netflix zaczął promocję filmu „Cuties”, co do którego istnieje podejrzenie, że będzie promował pedofilię. Tak przynajmniej wnioskują krytycy na podstawie materiałów promocyjnych. Poseł z klubu PiS, z Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, chciał również okazać oburzenie, ale tylko się ośmieszył.

No, nie wychodzi posłom PiS to granie prawicowców. Ilekroć otwierają usta (lub laptopy), by przekazać coś konserwatywnego, to ośmieszają się na całego i brzmią nienaturalnie.

Taki np. poseł Mariusz Kałużny – chciał wyrazić swoje oburzenie nową, niebezpieczną produkcją Netflixa. To samo w sobie jest oczywiście słuszne. Niestety, zamiast zrobić to dobrze, ośmieszył się.

„Czy można wycofać wykupiony pakiet na Netflix? „ – zadał pytanie na Twitterze.

Naprawdę? Myślał i myślał jak tu pokazać, że jest konserwatywny i też go to oburza, i wymyślił coś takiego? Chciałoby się złośliwie odpisać: „Nie, nie można! Zapłaciłeś raz i teraz jesteś skazany na Netflixa do końca życia!”.

Mógł zrobić print screena nieaktywnego konta lub nagrać film, w którym rezygnuje. To nie jest trudne – wystarczy wejść w „opcje”.

Zamiast tego poseł Kałużny wrzucił na Twittera wpis sugerujący, że on – 34-letni facet, poseł na Sejm RP – nie uie zrezygnować z usług platformy streamingowej, albo nie wie, czy czasami nie związał się z nią na całe życie.

Czy można wycofać wykupiony pakiet na Netflix?

Skala homopropagandy, genderyzmu i całej tej tęczowej przemocy jest zatrważająca.

Nie jest to warte jednego grosza! — Mariusz Kałużny (@m_kaluzny) August 20, 2020

Produkcja Netflixa rzeczywiście jest oburzająca. Czy to promocja pedofilii?

„9 września na platformie streamingowej Netflix będzie miał premierę film „Cuties”. Wymierzona w muzułmanów francuska produkcja dla dzieci i młodzieży promuje, według niektórych krytyków, pedofilię” – pisaliśmy niedawno.

Fabuła będzie skupiała się na historii muzułmańskiej 11-latki, która chce dołączyć do rówieśniczek uprawiających „twerking”. Co to za taniec? Cóż, najprostsza definicja to po prostu… machanie tyłkiem.

Nawet w Wikipedii przeczytamy, że to „rodzaj tańca o zabarwieniu erotycznym, który jest popularny głównie wśród kobiet i polega na rytmicznym potrząsaniu pośladkami”.

