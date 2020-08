Niemieccy lekarze: „Nawalny został otruty”

W sobotę rano Nawalny został przewieziony ze szpitala w Omsku na lotnisko, a stamtąd wyczarterowanym samolotem poleciał do Berlina na dalsze leczenie. Początkowo lekarze ze szpitala w Omsku nie zgadzali się na przewiezienie Nawalnego za granicę. Zapewniali, że pacjent będzie właściwie leczony na miejscu, jednak w piątek wieczorem zmienili zdanie.

Nawalny został hospitalizowany w Omsku na Syberii w czwartek. Na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy nagle poczuł się źle i stracił przytomność. Samolot awaryjnie lądował.

Jego współpracownicy uważają, że próbowano go otruć. Taką wersję wykluczyli rosyjscy lekarze, którzy oświadczyli, że ani w krwi, ani moczu Nawalnego nie wykryto substancji chemicznych.

Swoje badania wykonała klinika Charite w Berlinie. Lekarze poinformowali właśnie, że wg ich diagnozy, Nawalny został otruty. W jego organizmie wykryta została obecność toksycznych inhibitorów cholinoesterazy. Badania przeprowadzano w kilku niezależnych laboratoriach. Według lekarzy nie jest jeszcze znana konkretna substancja, którą próbowano otruć Nawalnego.

Jego stan wciąż jest poważny, ale niezagrażający już życiu. Rosyjski opozycjonista pozostaje utrzymany w stanie śpiączki. Przed budynkiem berlińskiej kliniki dyżuruje kilka policyjnych radiowozów.

Lekarze podkreślili, że nieznane są długofalowe skutki wpływu trucizny na organizm Nawalnego. Niewykluczone, że uszkodzony został układ nerwowy.

