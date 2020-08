Wiceminister finansów znów straszy lockdownem. „Punktowe wyłączanie sektorów gospodarki”

Wiceminister finansów Piotr Patkowski po raz kolejny przestrzegł, że „wielkie zamykanie gospodarki jesienią może powrócić”. Jednocześnie wiceszef resortu przyznał, że nie można wykluczyć kolejnego lockdownu w Polsce.

Piotr Patkowski stwierdził – tym razem na antenie RMF24 – że nie można wykluczyć drugiego lockdownu – takiego, z jakim mieliśmy do czynienia w marcu i kwietniu. W praktyce byłby to kolejny cios nie tylko dla osłabionej już gospodarki, lecz przede wszystkim dla właścicieli firm i pracowników.

– Nie możemy w 100 proc. wykluczyć drugiego lockdownu, na takim samym poziomie jak wiosną – mówił Patkowski. Wiceminister finansów stwierdził jednak, że bardziej prawdopodobny jest inny scenariusz.

– Nie będzie to totalny lockdown, tylko punktowe wyłączanie sektorów gospodarki – wyjaśnił. Oznaczałoby to zamykanie kin, barów, restauracji tylko w określonych regionach. Strategia ma być jednak uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce.

Z danych GUS za II kwartał 2020 roku wynika, że liczba rejestracji podmiotów gospodarczych spadła o niemal 32 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. Wzrosła natomiast liczba upadłości podmiotów gospodarczych. W II kwartale 2020 roku wyniosła ona 157, co oznacza, że była aż o 19,8 proc. wyższa niż w analogicznym okresie w roku 2019.

Wzrost liczby upadłości dotknął przemysł, usługi, transport oraz gospodarkę magazynową. Upadały także podmioty z branży gastronomicznej i hotelarskiej.

Lockdown dotknął także polską służbę zdrowia. Zdaniem kardiologa Pawła Basiukiewicza taka strategia była bezcelowa.

Trzy scenariusze

W rozmowie z Next.gazeta.pl zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak przedstawił trzy prawdopodobne scenariusze epidemiczne. Najbardziej optymistyczny zakłada, że jesienią sytuacja będzie zbliżona do obecnej – będą zachorowania, ale nie w takiej liczbie, by wymagały zaostrzenia rygoru sanitarnego. W bardziej umiarkowanej wersji liczba zachorowań może się podnieść, ale reżim sanitarny będzie zaostrzany punktowo – w poszczególnych regionach lub branżach. W najbardziej radykalnym scenariuszu jesienią czeka nas znaczący wzrost zachorowań, a władza wprowadzi ponowny lockdown i zamrażanie gospodarki.

– Każdy z tych trzech scenariuszy ma różne implikacje. Od każdego będzie zależało to, co będzie się działo w gospodarce. W pierwszym możemy zakładać, że III i IV kwartał br. to będzie czas, w którym gospodarka będzie się odradzać. Pewnie nie w tak dynamicznym tempie, jak byśmy sobie to wszyscy życzyli, ale jednak z głębokiego tąpnięcia jeśli chodzi o PKB będzie wychodzić. Chociaż plusy jeśli chodzi o wzrost gospodarczy raczej będziemy notować dopiero w przyszłym roku – stwierdził Kubisiak.

Źródła: RMF24/nczas.com/gazeta.pl