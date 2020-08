Polacy uwielbiają tam jeździć. Ministerstwo jednak odradza. Możliwa kwarantanna po powrocie

Ministerstwo spraw zagranicznych odradza podróże do Chorwacji poza tymi, które nie są konieczne, ze względu na duży odsetek nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 – poinformował resort we wtorek na Twitterze i na portalu Polak za granicą.

„MSZ RP odradza podróże do Republiki Chorwacji, które nie są konieczne z uwagi na bardzo dużą liczbę nowych zarażeń na #COVID19” – napisało MSZ na Twitterze.

Na portalu Polak za granica MSZ dodało, że poziom zakażeń w Chorwacji „jest obecnie ponad dwukrotnie wyższy niż w Polsce i wykazuje stałą tendencję wzrostową”, uwzględniając liczbę ludności i osób przebywających tam tymczasowo – turystycznie.

Obostrzenia w Chorwacji

Portal zaznacza, że w całym kraju obowiązuje nakaz noszenia maseczek w obiektach handlowych, instytucjach medycznych, środkach transportu publicznego, w tym na promach i w taksówkach, instytucjach prowadzących bezpośrednią obsługę klienta np. na pocztach i dworcach, w bankach, kantorach i punktach usługowych jak np. fryzjer, kosmetyczka.

„Wprowadzono ograniczenie godzin pracy obiektów gastronomicznych i rozrywkowych – wszystkie mają obowiązek zamknięcia najpóźniej o północy” – zaznaczyło MSZ w informacji dla podróżnych.

Ponadto obiekty gastronomiczne i rozrywkowe mogą prowadzić obsługę klienta wyłącznie na wolnym powietrzu (w ogródkach i na tarasach obiektów).

Wprowadzono ograniczenie liczby gości na weselach, pogrzebach oraz imprezach prywatnych organizowanych w obiektach publicznych.

Chorwackie władze apelują o zachowanie dystansu 1,5 m. W poszczególnych rejonach o najwyższym natężeniu zakażeń możliwe jest wprowadzanie czasowych obostrzeń o charakterze lokalnym.

MSZ przypomina, że szczegółowe informacje dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej, obostrzeń oraz zasad podróżowania do tego kraju znajdują się na stronie internetowej (https://www.gov.pl/web/chorwacja) oraz profilu facebookowym polskiej ambasady w Zagrzebiu (https://www.facebook.com/PolishEmbassyZagreb).

Kwarantanna po powrocie?

Na razie to tylko zalecenia ze strony ministerstwa i wciąż można swobodnie podróżować do Chorwacji, jak i z niej wracać. Nie można natomiast przewidzieć, co się będzie działo np. za tydzień. Znane są przypadki, gdy ktoś wyjeżdżał, gdy teoretycznie wszystko było w porządku, a gdy wracał, kierowany był na kwarantannę.

O takim scenariuszu informował również wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Konkretnych krajów na razie nie podał.

– Dajemy z dość dużym wyprzedzeniem tę listę. Turyści powinni się z tym liczyć, że możliwość powrotu może być ograniczona. Jeżeli będą przypadki, że ktoś nie zdąży wrócić do kraju, to na pewno MSZ będzie pomagał takim osobom. Jednak zawsze powtarzam: musimy się liczyć z tą niepewnością, że wyjazd zagraniczny może się skończyć powrotem do dwutygodniowej kwarantanny – powiedział Kraska.