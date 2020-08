Wewnętrzne spory w NATO. Ćwiczenia czterech krajów przeciw Turcji

Grecja, Francja, Włochy i Cypr mają prowadzić wspólne ćwiczenia wojskowe od środy 26 sierpnia do piątku 28 sierpnia. We wschodniej części Morza Śródziemnego ostatnio wzrosły napięcia między Atenami a Ankarą. Na pieńku z Ankarą ma także Paryż w związku z pomocą turecką udzielaną rządowi Libii w Trypolisie.

Według greckiego Ministerstwa Obrony „Cypr, Grecja, Francja i Włochy zgodziły się zademonstrować wspólną obecność we wschodniej części Morza Śródziemnego w ramach czterostronnej inicjatywy współpracy – SQAD”. Manewry bedą miały miejsce na południe od Krety i wokół Cypru. Francuskie siły w manewrach wesprą także trzy samoloty „Rafale” przeniesione czasowo na Cypr.

Napięcia na tym terenie nasiliły spory dotyczące kwestii związanych ze sporem o wody terytorialne wokół Cypru. Chodzi tu o odkrycie w ostatnich latach dużych złóż gazu we wschodniej części Morza Śródziemnego. Pretensje do tych obszarów zgłaszają Turcja i Grecja.

10 sierpnia Turcja wysłała tu swój statek badawczy „Oruç Reis” w towarzystwie okrętów marynarki wojennej. Swoje okr ety w ten region posłała tak ze Grecja. Turcy wstrzymali prace, ale napięcie się nadal utrzymuje, a obecne manewry mają stanowić wsparcie dla Aten.

