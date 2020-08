Profesor medycyny OSTRO! „Lekarz, który boi się śmierci z powodu koronawirusa, powinien zmienić zatrudnienie, a nie terroryzować otoczenie”

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski w rozmowie z agencją informacyjną „Nasz Kraków” rozprawia się z mainstremowym podejściem do koronawirusa. Lekarz podważa sens stosowania maseczek, a także w bardzo ostrych słowach krytykuje panikę rozsiewaną przez część lekarzy.

Cowidovy terror w naszym nieszczęśliwym kraju przybiera na sile. Policja i sanepid kontrolują wesela, policjanci sprawdzają czy podróżujący samochodem mają maseczki, a Służba Ochrony Kolei używa siły wobec mężczyzny, który śmiał się zapytać o podstawę prawną zatrzymania za brak maseczki.

Maseczki nieskuteczne w profilaktyce

Profesor Ryszard Rutkowski jest autorem majowego listu otwartego z pytaniami do ówczesnego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. – Do chwili obecnej nie otrzymałem żadnej odpowiedzi (…) od osób publicznych do których ten list przesłałem – mówi.

Dr Rutkowski podważa założenie, że wszyscy Polacy mogą zostać zarażeni koronawirusem i stać się jego nosicielem, a dalej zarażać. Powołując się na konkretne badania, doktor podkreślił, iż maseczki nie powinny być obowiązkowe, nie ma dowodów na ich skuteczność, a stosowanie zalecałby jedynie osobom o obniżonej odporności czy poważniejszych chorobach.

– Znam zalecenia WHO oraz szereg prac, które podważają działanie profilaktyczne zalecanych przez nasze Ministerstwo Zdrowia bawełnianych masek – mówi. I dodaje: Oczywiście, wszyscy Polacy obawiające się ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 mogą – dla własnego komfortu psychicznego – zakładać maski lub przyłbice.

Histeria COVID

– Niemal każdy człowiek ma w swoim ciele chorobotwórcze wirusy, które wcale nie muszą przyczyniać się do powstawania infekcji (…) sam podeszły wiek nie oznacza szczególnie zwiększonego ryzyka zakażenia i zachorowania na grypę, COVId-19 lub inne schorzenia wirusowe – mówi profesor.

Zdaniem dr Rutkowskiego nauczyciele, którzy nie są w grupie zwiększonego ryzyka, nie powinni obawiać się powrotu do szkoły. – Z medycznego punktu widzenia osoby ZDROWE nie powinny ulegać COVID – histerii, – obsesji, czy nawet – paranoi – podkreśla.

– Każdy lekarz, nauczyciel i inna osoba publiczna, która boi się śmierci z powodu infekcji SARS-CoV-2 powinna zmienić swoje dotychczasowe zatrudnienie, a nie terroryzować otoczenia swoim lękiem – dodaje.