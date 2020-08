Antfiarz postrzelony w Kenosha: Żałuję tylko, że nie zabiłem dzieciaka

Gaige Grosskreutz, jedyny z antifiarzy atakujących 17-letniego Kyle’a Rittenhouse’a który przeżył, stwierdził, że „jedyne czego żałuje to tego, że nie zabił dzieciaka”.

Postrzelony w rękę Grosskreutz ponoć „żałuje tylko tego, że nie zabił dzieciaka [17-letniego Kyle’a Rittenhouse’a – przyp. red.] i wahał się przed wyciągnięciem pistoletu i opróżnieniem w niego całego magazynku”. Antifiarz miał powiedzieć to lekarzom po tym, jak udało im się uratować jego rękę przed amputacją.

Z kolei we wpisie na Facebooku, przyjaciel antifiarza, Jacob Marshall, przyznaje, że Grosskreutz „wyciągnął broń”, zanim został postrzelony przez Rittenhouse’a.

Według komentatorów jest to dowód na to, że 17-latek działał w samoobronie. Obecnie chłopak jest zatrzymany, ponieważ wywodzący się ze środowiska Demokratów prokurator Michael D. Graveley oskarżył go o umyślne morderstwo pierwszego stopnia. Komentujący wpis Marshalla uważają, że to Grosskreutz powinien być oskarżony o usiłowanie morderstwa.

Dzielny nastolatek obronił się przed agresorami z Antify: włamywaczem, pedofilem i sprawcą przemocy domowej

Kyle Rittenhouse, 17-latek, który skutecznie obronił się przed trzema goniącymi go agresorami z Antify, został oskarżony o umyślne morderstwo pierwszego stopnia. Chłopak przyjechał do Wisconsin, by pod nieobecność policji chronić miejscowych i w razie potrzeby udzielać pomocy przedmedycznej tym, którzy ucierpią w wyniku tzw. „protestów” antify i #BlackLivesMatter.

Podczas jednego z patroli, Rittenhouse został zaatakowany przez trójkę antifiarzy, z których jeden był uzbrojony w pistolet. Sam 17-latek był w posiadaniu karabinku, jednak nie zamierzał go używać – najpierw spróbował ucieczki.

Kiedy jednak zbiry z lewackiej bojówki go dopadły i obaliły na ziemię, musiał się bronić, by samemu nie stracić życia. Oddał kilka strzałów w wyniku których dwóch antifiarzy zginęło, a jeden został ranny w rękę.

Z informacji podawanych przez profil Hoplfobia.info wynika. że raniony w rękę Gaige Paul Grosskreutz był notowanym włamywaczem; zabity Joseph Rosenbaum był pedofilem, który spędził 12,5 roku w więzieniu; zabity Anthony Huber był notowany za napaść i przemoc domową.