Fala warszawskich ścieków rozlewa się po Polsce. IMGW wydał ostrzeżenie

Kolejna awaria oczyszczalni ścieków „Czajka” przywodzi na myśl analogiczne wydarzenia sprzed roku. Tym razem także nastąpił zrzut warszawskich ścieków do Wisły. IMGW wydał ostrzeżenie w związku ze sprawą.

W sobotę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o awarii kolektora przesyłowego do oczyszczalni ścieków „Czajka”. Nieczystości znów trafiają prosto do Wisły. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował wstępną analizę przewidywanej propagacji fali po zrzucie ścieków do poszczególnych lokalizacji wzdłuż rzeki – aż do wodowskazu w Kiezmarku.

Z analizy IMGW wynika, że fala po zrzucie stołecznych ścieków do Wisły w poniedziałek o godz. 5:00 rano dotrze do Płocka. Wieczorem nieczystości będą już we Włocławku. We wtorek 1 września w południe ścieki dotrą natomiast do Torunia. W środę fala przepłynie przez Chełmno i Grudziądz. W czwartek natomiast o godz. 18:00 zanieczyszczenia dotrą do Tczewa. W piątek o północy fala ma się pojawić we wsi Kiezmark.

W związku z awarią kolektora przesyłowego ścieków w Warszawie, przygotowaliśmy wstępną analizę przewidywanej propagacji fali do poszczególnych lokalizacji wzdłuż rzeki Wisły, aż do wodowskazu w Kiezmarku. 🌊#IMGW #hydro #fala #Wisła #Czajka pic.twitter.com/YDWq1X2tf2 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 30, 2020

W sobotę wieczorem Rafał Trzaskowski przekazał, że wciąż ustalane są przyczyny kolejnej awarii oczyszczalni ścieków „Czajka”. Jak mówił, służby rozważają dwa alternatywne rozwiązania – poprowadzenie tymczasowego przesyłu ścieków po dnie Wisły, albo jak rok temu, po moście pontonowym.

Portal wPoliytce.pl ujawnił list szefa Wód Polskich, który już w kwietniu przestrzegał przed kolejną awarią, a co za tym idzie, możliwą katastrofą ekologiczną.

Źródła: IMGW/nczas.com