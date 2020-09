Policja weszła do ratusza Trzaskowskiego. Na polecenie prokuratury

Na polecenie prokuratury we wtorek do MPWiK i urzędu miasta weszła policja, która zabezpiecza dokumenty w związku z awarią w oczyszczalni „Czajka”; deklarujemy pełną gotowość do współpracy – poinformowała rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.

„Na polecenie prokuratury do MPWiK oraz UM Warszawa weszła po godz. 17.00 policja, która zabezpiecza dokumenty. Deklarujemy pełną gotowość do współpracy. Mamy nadzieję, że organy ścigania z pełną starannością i w trosce o ustalenie prawdy przeanalizują zgromadzony materiał” – napisała we wtorek wieczorem na Twitterze Gałecka.

Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo ws. niedopełnienia obowiązków służbowych przez urzędników po awarii w oczyszczalni „Czajka”. Badany jest także m.in. wątek sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. W Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga badany jest z kolei wątek sabotażu po zawiadomieniu z MPWiK.

O wszczęciu śledztwa poinformowała we wtorek po południu rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

O awarii kolektora przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka” i prowadzonym w związku z tym zrzucie ścieków do Wisły prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował w sobotę. Poprzednia awaria oczyszczalni „Czajka” – w efekcie, której nieczystości płynęły do rzeki – miała miejsce rok temu. Śledztwo w tej sprawie również prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie. (PAP)