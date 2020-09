Scheuring-Wielgus podróżowała w czasie. Cofała się do przeszłości, by walczyć ze swymi obecnymi towarzyszami [WIDEO]

Joanna Scheuring-Wielgus twierdzi, że jako studentka walczyła z komunistyczną władzą. Problem polega na tym, że poseł studiowała w latach 90.

Scheuring-Wielgus z brała udział Moniką Jaruzelską w programie „Debata Dnia” w Polsat News. Tam poseł broniła oskarżanego o bandyckie napady Michała Sz., który opowiada o sobie, że jest Małgosia, czy tam Margot. Przy okazji poczyniła wyznanie o swej heroicznej, zbuntowanej młodości i walce z komuną.

– Bunt ma swoje różne odcienie. Ja też kiedyś byłam studentką i buntowałam się. Bunt wtedy, kiedy ja dorastałam, byłam studentką, był buntem przeciwko ówczesnej władzy komunistycznej – chwaliła się.

Uwagę na to zwróciła druga uczestniczka programu – Monika Jaruzelska, która na Twitterze zamieściła stosowny fragment z wypowiedzią bojowniczki Scheuring-Wielgus i opatrzyła komentarzem: „SENSACJE XX WIEKU! Posłanka Lewicy odsłania nieznane fakty z historii: Jako studentka obalała komunę jeszcze w latach dziewięćdziesiątych”.

Znana ze swej odmiennej orientacji intelektualnej Scheuring-Wielgus uordziła się w 1972 roku i oficjalnie studia ukończyła w 1997 roku.

Jak więc wytłumaczyć jej walkę z komuna i ze swoimi partyjnymi towarzyszami z lewicy w latach 80. Być może Scheuring-Wielgus jako dziecko chodziła za czasów junty na jakieś tajne komplety i wtedy studiowała, a w wolnym czasie walczyła z komuną.

Albo też Scheuring-Wielgus ma maszynę do podroży w czasie i w latach 90. wykorzystywała ją, by cofać się o dekadę i walczyć z towarzyszem Czarzastym. Powalczyła, powalczyła,a potem szybko hyc z powrotem do lat 90. To dlatego nigdy jej bezpieka nie złapała.

Podobny przypadek podroży w czasie miał miejsce w związanym z „Gazetą Wyborczą” portalem „Metro”. Jego pracownicy zdobyli satelitarne zdjęcia Warszawy z 1935 roku. Niewykluczone że to z nimi tez podróżowała w czasie Scheuring-Wielgus.