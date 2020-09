Rosjanie ruszają z produkcją szczepionki. Zrobią ją… Niemcy

Rosyjska firma farmaceutyczny R-Pharm będzie produkować szczepionkę na COVID019. Szczepionkę będą wytwarzać nie w Rosji a w Niemczech.

Rosyjski koncern farmaceutyczny R-Pharm zainwestuje ponad 20 mln euro w swoją placówkę w bawarskim Illertissen. To właśnie tam w pierwszym kwartale 2021 roku ruszy produkcja szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Szef zakładu Ivan Semenov w rozmowie z dziennikiem „Südwest Presse” potwierdził plany Rosjan. Ów miliony mają zostać wydane na przystosowanie fabryki do wymogów produkcji sterylnej.

Rocznie Rosjanie chcą w Niemczech produkować do 500 mln dawek szczepionki. Medykament trafi do 35 krajów, między innymi do Wspólnoty Niepodległych Państw.

Co ciekawe – jak informują niemieckie media, szczepionka nie będzie przeznaczona dla Niemiec. Leku nie dostaną też pozostałe kraje Unii Europejskiej.

Tzw. szczepionka oksfordzka (AZD1222) jest obecnie w trzeciej fazie testów, czyli rozstrzygającej. Jej twórcami nie są Rosjanie, a brytyjsko-szwedzki koncern AstraZeneca.

Jednak ich antidotum jest obecnie w fazie badań klinicznych w USA. Naukowcy poszukują 30 tys. ochotników do testów.

Według dziennika „Independent” testy mają zostać przeprowadzone na mieszkańcach Brazylii, RPA oraz w Rosji. AstraZeneca podpisała umowę na produkcję z firmami w kilku krajach – w tym z Rosji.

Celem jest produkcja ok. 3 mld dawek szczepionki rocznie.

– Niewykluczone, że zakład w bawarskim Illertissen będzie w przyszłości produkować również rosyjską szczepionkę „Sputnik V”. Substancja wprawdzie została w Rosji dopuszczona do użytku, ale testy nie wykazały zgodności ze standardami międzynarodowymi – wskazuje portal „Deutsche Welle”.

Źródło: Deutsche Welle