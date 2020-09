Takiej cenzury jeszcze nie było! Facebook wprowadza nowy regulamin

Od października Facebook wprowadza nowy regulamin, wchodząc na kolejny poziom cenzury. Zgodnie z nim platforma Marka Zuckerberga będzie mogła usuwać dowolną treść, według uznania. Wystarczy, że oceni ją jako problematyczną.

Facebook bez poważniejszej przyczyny będzie mógł usunąć post lub ograniczyć do niego dostęp. Wystarczy bowiem, że uzna materiał za narażający serwis na skutki prawne lub regulacyjne. Do tej pory jednak Facebook odcinał się od odpowiedzialności za treści umieszczane w serwisie przez użytkowników.

W praktyce oznacza to większą niż kiedykolwiek cenzurę. Serwis Zuckerberga będzie bowiem usuwał wszystko, co uzna za stosowne. Nie będzie do tego już potrzebne nawet mgliste pojęcie mowy nienawiści czy łamanie prawa przez użytkownika.

„Możemy również usuwać i ograniczać dostęp do treści, usług oraz informacji, jeżeli uznamy, że takie działanie jest uzasadnione i potrzebne w celu uniknięcia lub ograniczenia niekorzystnych prawnie i regulacyjne działań skierowanych przeciw Facebookowi” – czytamy w nowym regulaminie Facebooka.

Nie będą więc obowiązywały żadne konkretne zasady, na bazie których Facebook będzie kasował treści.

Źródło: antyweb.pl