Mocny koronawirusowy apel Mentzena: „Trzeba zakończyć ten cyrk i żyć dalej, tak jak żyliśmy od początku świata do 2020 roku”

Sławomir Mentzen z Konfederacji podsumowuje ostatnie koronawirusowe wydarzenia i apeluje: „Trzeba zakończyć ten cyrk i żyć dalej, tak jak żyliśmy od początku świata do 2020 roku”.

Prawnik i ekonomista przytacza interpretację urzędu skarbowego, który jasno komunikuje, że teleporady nie są usługami medycznymi, a co za tym idzie nie mogą być zwolnione z VAT.

„Mimo to, obecnie teleporady mają być standardem. Zmieniła się mądrość etapu, można nagle skutecznie zbadać pacjenta przez telefon lub Skype. Jak powiedział dr Paweł Grzesiowski „To nie jest rozwiązanie szczęśliwe, zmuszanie pacjenta do wizyty w przychodni i zmuszanie lekarza do oglądania pacjenta”. W sumie to się zgadzam, nasz system ochrony zdrowia działałby znacznie lepiej, gdyby nie pacjenci i ich choroby. Jak nie będzie pacjentów, tyle problemów się nagle rozwiąże” – pisze Mentzen.

W dalszej części komentarza przywołuje słowa Jarosława Pinkasa, szefa Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który w wywiadzie dla Radia Zet wprost przyznał, że maseczka ochronna (bawełniana) niekoniecznie chroni przed wirusem, ale za to przypomina o tym, że jest pandemia.

„No to może zamieńmy je na jakieś przypinki? Czy nie można wszystkim przypominać o tej przeważnie bezobjawowej chorobie w inny sposób? Czy Szumowski z Pinkasem co jakiś czas przypominają nam, jak wielką lipą są te maseczki, bo mają z tego ubaw, czy może jest inny powód? Przecież to jest śmieszne. Dzieci w autobusie do szkoły muszą mieć maseczki, mogą je zdjąć idąc do szkoły, na korytarzu w szkole znowu muszą je założyć, ale w sali mogą je ponownie zdjąć. Na pewno ma to głęboki sens. Ideologia, bo przecież nie rozum, który każe się tak zachowywać, powinna mieć swoją nazwę: namordyzm” – ironizuje polityk.

Cały felieton, który dostępny jest we wpisie zamieszczonym poniżej, kończy mocnym apelem: „Trzeba zakończyć ten cyrk i żyć dalej, tak jak żyliśmy od początku świata do 2020 roku”.