Rasiści z Black Lives Matter wykorzystują białych jako „żywe tarcze” [VIDEO]

Jak podkreśla „The Post Millenial”, białoskórzy manifestanci stają się regularnym „mięsem armatnim”. Kajający się za „białą supremację” ochraniają w ten sposób czarnoskórych sprawców zamieszek.

Przemarsz aktywistów BLM odbył się w sobotę w centrum Rochester. Na nagraniach, które to uwieczniły, widać, że ludzie o najjaśniejszej skórze szli na pierwszej linii „antyrasistowskiego” frontu. Pozostali uczestnicy byli przez nich osłonięci. Jedna z manifestantek zawołała „białe tarcze”, żeby ją osłaniały. Nie jest do końca jasne, czy protestujący BLM-owcy sądzą, że policjanci będą mniej skłonni strzelać w białych obywateli, czy też mają oni po prostu przyjąć pierwszą falę gazu łzawiącego.

Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy aktywiści Black Lives Matter użyli „żywych tarcz”. Kilka tygodni temu w Portland podczas manifestacji to kobiety w ciąży osłaniały czarnoskórych.

Na nagraniach z Rochester słychać instrukcje wykrzykiwane do uczestników manifestacji. Nakazano białym przyjęcie roli „tarczy” na obwodzie pochodu. „Jeśli jesteś czarny, pozostań w środku” – słychać.

That’s the strategy. White protestors are the human shields while Antifa and agitators throw things from the back rows.

BLM LFK (Lawrence KS) publicly recruited white people just for such a purpose for KC protests. pic.twitter.com/4JNskff0pH

