Ziemkiewicz złym człowiekiem według Kaczyńskiego. Projekt PiS podważają nawet pracownicy TVP

Program „Piątka dla zwierząt” Prawa i Sprawiedliwości firmuje w mediach – co nie zdarza się zbyt często – sam Jarosław Kaczyński. Uważa, że projekt ten poprą wszyscy dobrzy ludzie. Rafał Ziemkiewicz zauważa zatem, że jest złym człowiekiem.

„Piątka dla zwierząt” to pięć zasad, które Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić do ustawodawstwa, by chronić zwierzęta. Niektóre z nich są bardzo kontrowersyjne.

Wśród nowych zapisów (w większości – przynajmniej na razie – bardzo ogólnych) jest również jeden konkret: zakaz hodowli zwierząt futerkowych.

To kolejna branża, którą, świadomie lub nie, może zarżnąć PiS. Polska jest jedną ze światowych potęg w tej dziedzinie. Każdy rozsądny zauważy, że jeśli w Polsce hodowla zostanie zabroniona, potrzeby ogólnoświatowego rynku nie zmienią się, bo tak zadecyduje pan Kaczyński. Hodowla po prostu przeniesie się poza granice naszego kraju, a pracę straci dziesiątki tysięcy osób.

O tym, jak szkodliwy to pomysł, zauważa nawet chwalący władzę na prawo i lewo Cezary Gmyz z TVP. „Będzie jak z hodowlą drobiu na foie gras. Wprowadziliśmy zakaz a produkcja nie spadła tylko nasze rynki wzięli Litwini i Węgrzy” – skomentował na Twitterze (pisownia oryginalna).

Kaczyński jest jednak przekonany, że to fantastyczny pomysł. Co więcej, używa szantażu emocjonalnego i wskazuje, kto ustawę poprze. – To jest ustawa, którą poprą wszyscy dobrzy ludzie – uważa.

Z Kaczyńskim nie zgadza się także publicysta Rafał Ziemkiewicz. Właśnie dowiedział się, że jest złym człowiekiem.

Zły człowiek jestem. Miło się dowiedzieć. https://t.co/Kw3mgN1Yd7 — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) September 8, 2020

Proponowaną przez PiS ustawę w ostrych słowach skomentował także Michał Wawer z Konfederacji. Wskazał, że PiS – jako partia w teorii prawicowa – nie domaga się np. zakazu zabijania dzieci nienarodzonych (ostatni projekt obywatelski ponownie odłożony do zamrażarki), ale zakazu hodowli zwierząt futerkowych. O tym, co zawiera cała ustawa – na końcu artykułu.

J. Kaczyński rzadko osobiście występuje i firmuje projekty ustaw. Jakie problemy zasługują na taką szczególną interwencję?

Mordowanie dzieci nienarodzonych? Nie.

Kluczowe interesy gospodarcze Polski? Nie. Wypchnięcie całej branży do Azji? Tak.https://t.co/zBUndaMhe4 — Michał Wawer (@MichalWawer) September 8, 2020