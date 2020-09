Bosak nie odpuszcza Kaczyńskiemu. „PiS chce zabić branżę na podstawie lewicowych potrzeb”

Krzysztof Bosak ponownie skrytykował pomysł Prawa i Sprawiedliwości, które chce zakazać hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Jak powiedział w Polskim Radiu poseł Konfederacji, PiS działa ramię w ramię z lewicą i posługuje się ich kłamliwą retoryką. Podkreślił przy tym, że popiera kontrole w hodowlach zwierząt.

Przedstawiony we wtorek projekt PiS, który firmował sam Jarosław Kaczyński, zakazuje m.in. hodowli zwierząt futerkowych w celu pozyskania z nich futer (z wyjątkiem królika) oraz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych.

Bosak powiedział w środę w Polskim Radiu24, że „dzisiaj jest grupa posłów lewicowych z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na czele, która uważa podobnie jak skrajna lewica antyhodowlana, że hodowanie zwierząt jest to coś złego, moralnie odpychającego i najlepiej tego w ogóle nie robić”.

„PiS chce zabić branżę na podstawie lewicowych potrzeb”

– Pierwszym celem takiej lewicy jest hodowla zwierząt futerkowych, ponieważ większość ludzi nie nosi futer, więc to branża dobrze rozwinięta, która wysyła produkt na eksport. Z gospodarczego punktu widzenia jest to maksymalnie korzystne, że mamy branżę eksportową, więc można to społeczeństwu przedstawiać, że jest to coś moralnie niedopuszczalnego i niepotrzebnego – powiedział Bosak.

– Natomiast PiS chce zrobić po raz kolejny recydywę, czyli zabić branżę na podstawie lewicowych potrzeb, i regularnych kłamstw, bo przecież lewica posługuje się propagandą np. w internecie upowszechnia mity, że zwierzęta na futra są żywcem obdzierane ze skóry, przecież to absurd i nieprawda – mówił Bosak.

Konfederata podkreślił, że „jest za tym, żeby w hodowlach były kontrole, żeby sprawdzać, czy zwierzęta są dobrze traktowane, i surowo karać tych, którzy nie pilnują standardów dobrego traktowania zwierząt, i włączyć do tej dyskusji nie polityków PiS i lewicowych aktywistów, ale profesorów od hodowli z SGGW, weterynarzy, hodowców innych branż, niech się wypowiadają”.

W podobnym tonie cała Konfederacja wypowiada się od wtorku, gdy projekt ujrzał światło dzienne. Na antenie Polsatu News Bosak zapowiedział, że Konfederacja na pewno nie poprze propozycji wysnutych przez Prawo i Sprawiedliwość w kwestii zwierząt.