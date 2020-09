W Szwecji znów publicznie spalono Koran. Po ostatnim takim akcie w Malmoe wybuchły zamieszki [WIDEO]

Zwolennicy duńskiej partii Stram Kurs (Twarda Linia) w czwartek nad ranem spalili Koran w imigranckiej dzielnicy Sztokholmu Rinkeby. Szwedzka policja wszczęła śledztwo w związku z podejrzeniem podżegania do nienawiści.

W filmie zamieszczonym na Youtubie jeden z mężczyzn, mający na sobie koszulkę z napisem „Fuck Islam” oraz czapkę Stram Kurs, wysiada z samochodu na głównym placu w Rinkeby i podpala Koran. Następnie staje przed kamerą i wzywa Szwedów do głosowania na prawicową partię Szwedzcy Demokraci, która jest obecna w szwedzkim parlamencie.

– Byliśmy na miejscu po informacjach, jakie pojawiły się w internecie. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako podżeganie do nienawiści wobec grupy etnicznej lub religijnej – stwierdziła rzeczniczka policji Towe Haegg.

Policja analizuje zapis monitoringu oraz poszukuje samochodu marki Skoda na duńskich rejestracjach.

Lider Stram Kurs Duńczyk Rasmus Paludan złożył na policję wnioski o pozwolenie na zorganizowanie w sobotę manifestacji polegających na spaleniu Koranu w pięciu imigranckich dzielnicach w Sztokholmie oraz okolicach: Botkyrka, Tensta, Akalla, Sollentuna, a także Upplands Vaesby. Szwedzka policja w czwartek po południu nie podjęła jeszcze decyzji, ale złożono wniosek o zapewnienie dodatkowych sił policyjnych na wypadek ewentualnych zamieszek.

Do zamieszek i ataków na policję doszło pod koniec sierpnia w Malmoe, gdy członkowie Stram Kurs spalili świętą dla muzułmanów księgę. W imigranckiej dzielnicy Rosengard zatrzymano kilkunastu sprawców.

Wówczas zmierzający do Malmoe Paludan nie został wpuszczony na granicy do Szwecji, otrzymał dwuletni zakaz wjazdu z powodu „zagrożenia dla interesu publicznego”. Duńczyk ma jednak szwedzkie pochodzenie i w związku z tym podjął starania, aby móc wjechać do Szwecji jako obywatel tego kraju. Zapowiedział udział w planowanych na sobotę demonstracjach w Sztokholmie.