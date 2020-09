Cypr blokuje nałożenie unijnych sankcji na Białoruś. Chce by UE zainterweniowała też w ich sprawie

Cypr blokuje nałożenie przez Unię Europejską sankcji na Białoruś. Domaga się wzmocnienia stanowiska Wspólnoty wobec Turcji z powodu nielegalnych wierceń prowadzonych przez ten kraj we wschodniej części Morza Śródziemnego w poszukiwaniu węglowodorów.

Choć w UE polityczna decyzja o nałożeniu sankcji na osoby odpowiedzialne na Białorusi za przemoc wobec protestujących w tym kraju przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich zapadła już w sierpniu, to ciągle nie ma decyzji, kogo one obejmą.

Nieoficjalnie mówi się o liście ok. 40 osób, wobec których udokumentowano odpowiedzialność za przemoc wobec protestujących, a także udział w fałszowaniu wyników głosowania w wyrobach prezydenckich z 9 sierpnia.

W ostatnich tygodniach prace nad listą toczyły się na poziomie grup roboczych. Rozmawiano o tym też na spotkaniach ambasadorów krajów członkowskich UE.

„Choć w tej sprawie nie jest wymagana jednomyślność, to poważna kwestia i nikt nie chce głosowania i decyzji wbrew woli jednego z krajów UE” – powiedział Polskiej Agencji Prasowej jeden z dyplomatów.

Cypr poprze sankcje na Białoruś, ale chce czegoś w zamian

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Cypr blokuje nałożenie sankcji na Białoruś, domagając się wzmocnienia stanowiska unijnego wobec Turcji z powodu jej nielegalnych poszukiwań ropy i gazu we wschodniej części Morza Śródziemnego. Wiele państw UE uważa, że działania Cypru są próbą zmuszenia pozostałych państw członkowskich do uzgodnienia sankcji wobec Turcji.

Wcześniej wątpliwości zgłaszała Grecja, która również nie ma dobrych relacji z Turcją, jednak ostatecznie wycofała swe zastrzeżenia.

As w rękawie Turcji

Turcja dysponuje środkami nacisku na UE, może bowiem zacząć przepuszczać do Europy imigrantów, których na razie zatrzymuje zgodnie z umową zawartą w 2016 roku, w ramach której Bruksela przyznała Ankarze pomoc finansową. To już się zresztą dzieje. Na przełomie lutego i marca Turcja otworzyła swe granice i wysłała tysiące uchodźców do Grecji.

„Cypr nie jest dużym państwem więc można się spodziewać, że w najbliższych dniach uda się ostatecznie przekonać Nikozję do poparcia sankcji na Białoruś. Decyzja w zasadzie może zapaść w każdej chwili. Wiele krajów chce, aby stało się to jak najszybciej” – wskazał jeden z dyplomatów.

W tej sprawie niecierpliwią się też unijni urzędnicy. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel wezwał w tym tygodniu państwa członkowskie UE do przyspieszenia prac nad sankcjami.

Turcja rozpoczęła w zeszłym roku wiercenia w poszukiwaniu ropy i gazu w pobliżu Cypru, które Nikozja uznaje za nielegalne. Ten temat ma pojawić się na zaplanowanej na wrzesień Radzie Europejskiej.

Obecnie na wodach wschodniego Morza Śródziemnego i zarazem wodach terytorialnych Grecji i Cypru w eskorcie okrętów wojennych turecki okręt badawczy prowadzi poszukiwania złóż.

Źródło: PAP/NCzas