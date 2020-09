Bliżej nam do Niemców, czy do Rosjan? Polacy wybrali

Polacy twierdzą, że Niemcy są im bliżsi pod względem kulturowym niż Rosjanie. Tak wynika z najnowszego raportu CPRDiP. Dla większości ankietowanych Rosja nie jest krajem przyjaznym. Krytycznie odnosili się także do polityki Władimira Putina.

Raport to pokłosie badań „Polska-Rosja. Diagnoza społeczna”. Powstał on na podstawie sondażu przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia w dniach 3-16 czerwca na próbie ponad 1000 Polaków. Badanie zleciło Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (CPRDiP).

„Polsko-rosyjskie relacje polityczne ustabilizowały się na dość niskim poziomie. Strategiczny spór o wizję i przyszłość regionu istotnie determinuje stosunki pomiędzy oboma państwami. Prowadzone od kilku lat przez władze rosyjskie agresywne działania z zakresu propagandy historycznej, wymierzone głównie w Polskę i służące jej dyskredytacji, mnożące się nieprzyjazne gesty i decyzje tworzą klimat niesprzyjający zmianom” – czytamy we wprowadzeniu do raportu.

Zwrócono także uwagę, że dla Polaków to Rosjanie są najbardziej odlegli spośród wszystkich sąsiadów pod względem społecznym i kulturowym. Bliżsi okazali się Niemcy, natomiast za najbardziej podobnych Polacy uważają Czechów i Słowaków. „Białorusini znajdują się na środku osi, natomiast bliżsi Polakom, chociaż nie w takim stopniu jak Czesi i Słowacy, są również Ukraińcy i Litwini” – stwierdzono.

Respondenci byli bowiem poproszeni o uszeregowanie narodów pod względem kultury i obyczajów od najbliższych (1) do najbardziej odległych (7) od nas. Wyniki przedstawiają się następująco:

Czesi – 2,8;

Słowacy – 3,1;

Litwini – 3,6;

Ukraińcy – 3,7;

Białorusini – 4,4;

Niemcy – 5,0;

Rosjanie – 5,4.

Co więcej, z badania wynika, że Polacy wyrażają większą gotowość do nauki języka niemieckiego niż rosyjskiego.

Putin i zwykli Rosjanie

Jednocześnie z badania wynika, że Polacy inaczej odnoszą się do państwa rosyjskiego oraz do „zwykłych Rosjan”. Stosunek do społeczeństwa rosyjskiego jest o wiele bardziej pozytywny niż do Kremla. Nastawienie państwa rosyjskiego do Polski jako przyjazne odbiera 21 proc. ankietowanych, natomiast aż 64 proc. respondentów uważa, że Rosjanie są przyjaźnie nastawieni do naszego kraju.

„Tak duże różnice między oceną stosunku państwa i narodu do Polski i Polaków obserwujemy tylko w odniesieniu do Rosji i Rosjan. Warto odnotować w tym miejscu wyraźny wzrost pozytywnych ocen relacji z naszymi pozostałymi sąsiadami na Wschodzie – Litwinami, Białorusinami i Ukraińcami” – podkreślono.

Polacy krytycznie odnoszą się do polityki Władimira Putina. Pozytywnie jego działania odbiera tylko 9 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest aż 60 proc. Z kolei 20 proc. uznaje działania rosyjskiego przywódcy za neutralne, a 11 proc. nie ma zdania. Najwięcej negatywnych skojarzeń budzi termin „polityka zagraniczna Rosji”. Respondenci łączą ją bowiem z imperializmem, ekspansją oraz agresją. Nieodłącznymi skojarzeniami są także propaganda, kłamstwo i manipulacja władz.

Źródło: wirtualnemedia.pl