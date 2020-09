Artur Dziambor o Sławomirze N. i nie tylko: „Będzie CIEPŁO w Sejmie! Zatrzymamy bezprawie PiS” [VIDEO]

Czy burza wokół Sławomira N. to zasłona medialna przed rozłamem w PiS? Artur Dziambor komentuje bunt koalicjantów Jarosława Kaczyńskiego.

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina zadeklarowały, iż nie poprą tzw. Bezkarności+ z jednej, a podwyżek podatków z drugiej strony. W PiS tym samym doszło do zgrzytu z koalicjantami, który może zwiastować nawet rozłam w rządzie.

Jednak jeszcze bardziej szokujące są informacje o dziurze budżetowej, którą wyhodował PiS. Najnowsze wydarzenia skomentował poseł Konfederacji Artur Dziambor w wywiadzie dla NCzasTV.

– Będziemy zwracali uwagę na to, że nie wolno pozwolić rządzącym, aby sprzedać dramat budżetowy jako coś, co jest spowodowane koronawirusem. A w takim kierunku idzie władza – podkreślił Dziambor.

– Dodatkowo władza idzie w kierunku dalszego zadłużania nas. W końcu jacyś politycy będą musieli ponieść za to konsekwencje. (…) Mam nadzieję, że wyborcy zrozumieją czym są te zmiany, które wprowadza nam PiS i budżet, którym się doskonale bawi. To co jest tam w środku i to co nam się pokazuje na zewnątrz, to nie jest dokładnie to skąd się rzeczywiście to wzięło. Minister Finansów będzie musiał w końcu pokazać w Sejmie – podkreślił Dziambor.

Poseł zauważył, że kontrowersyjny młody zastępca ministra finansów najpewniej pokazuje się w mediach po to, by odciągnąć uwagę od szefa.

Źródło: NCzasTV