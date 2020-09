Protest przeciwko ustawie „Bezkarność+”! „Najbardziej nieludzkie prawo w historii III RP”

Już dziś w Warszawie odbędzie się protest przeciwko ustawie „Bezkarność+”, która ma znieść odpowiedzialność urzędników, polityków i funkcjonariuszy za podejmowane decyzje, jeśli tylko walczyli z mniemaną pandemią koronawirusa.

O godzinie 15.00 na placu Zamkowym w Warszawie rozpocznie się demonstracja przeciwko ustawie „Bezkarność+”. Protestujący planują przejść przed Sejm, gdzie jutro odbywać się będzie kolejna próba przeforsowania skandalicznej ustawy.

„Bezkarność+”

– Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione – brzmi najbardziej kontrowersyjny przepis ustawy.

Hitlerowskie prawo

Podczas protestu przeciwko nieuzasadnionym obostrzeniom, który miał miejsce w sobotę w Warszawie, na manifestację ponad podziałami zapraszał były kandydat na Prezydenta RP Paweł Jan Tanajno.

– Zapraszamy na demonstrację 16 września, kiedy PIS planuje przeforsować ustawę BEZPRAWIE+, która na wzór hitlerowskiego wyjęcia z pod prawa żydów, ma na celu nadanie prawa władzy do zabicia każdego jeśli władza sama uzna, że przy zabijaniu zwalczała Covid-19 – mówił Tanajno.

Sprzeciw Konfederacji

Przeciwko ustawie silnie i ostro protestują przedstawiciele Konfederacji. – Władza wyposaży samą siebie, swych funkcjonariuszy w (…) w carte blanche na robienie wszystkiego co komu przyjdzie do głowy – mówił w NCzasTV poseł Grzegorz Braun.

– W skrajnym przypadku: policjant nie chce pozwolić, by człowiek bez maseczki wszedł do pomieszczenia, gdzie są ludzie. A ten się pcha. Niestety: jest od policjanta silniejszy. Ten wyciąga pistolet, zabija delikwenta – i… nie popełnił przestępstwa – to z kolei słowa Janusza Korwin-Mikkego.

– Ta ustawa (mam nadzieję, że nie przejdzie – pod naciskiem opozycji, do której z pełną energią przyłączyła się tym razem i KONFEDERACJA) pozwala funkcjonariuszom państwowym robić z nami WSZYSTKO – pod pretekstem walki z CoV-19 – dodaje prezes partii KORWiN.

Protest ponad podziałami

Protest ponad podziałami rozpocznie się o godzinie 15 na Placu Zamkowym, a następnie przejdzie pod Sejm. Projekt ustawy Paweł Tanajno nazywa „najbardziej nieludzkim w historii III RP”.

– Projekt (…) prawa godzącego w godność obywateli, w fundament praworządności, w fundament istoty państwa i wolności obywatelskich. Wyraz zezwierzęcenia kasty politycznej – pisze Tanajno.