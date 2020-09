Władze w Mińsku sprawdzają, czy abp Tadeusz Kondrusiewicz jest obywatelem Białorusi

Informację przedstawiciela MSW podał 15 września portal TUT.by. Stwierdza, że „uznanie paszportu Tadeusza Kondrusiewicza za nieważny nie oznacza, że został pozbawiony obywatelstwa”. Portal powołuje się na Alaksieja Biahuna, szefa departamentu MSW ds. obywatelstwa i migracji.

„Nie był on pozbawiony obywatelstwa, ponieważ w takiej sprawie musi zapaść orzeczenie. Ministerstwo spraw wewnętrznych po prostu obecnie prowadzi działania sprawdzające, czy jest obywatelem Białorusi i kontrolę przedstawionych przez niego dokumentów podczas naturalizacji” – oświadczył Biahun.

Dziwna „weryfikacja” obywatelstwa katolickiego dostojnika to podobno tylko rutyna. Według Biahuna, co roku przeprowadzane są „tysiące takich procedur wobec osób posiadających obywatelstwo Białorusi”. Dodał jeszcze, że kontrola abpa Kondrusiewicza została rozpoczęta jeszcze przed jego wyjazdem z kraju.

Pod koniec sierpnia Kondrusiewicz przebywał w Polsce. 31 sierpnia nie został wpuszczony do kraju, a powodu nie podano. W poniedziałek władze Kościoła katolickiego na Białorusi poinformowały, że w ubiegłym tygodniu Państwowy Komitet Graniczny wyjaśnił, że przyczyną było unieważnienie jego paszportu.

The Ministry of Internal Affairs explained why it annulled the Belarusian passport of the head of all Catholics in Belarus, Tadeusz Kondrusiewicz (because of that the archbishop was not allowed to enter the country).

“To avoid unreasonable use of [passport]”.#StandWithBelarus pic.twitter.com/9SVHtVE1CZ

— Voices from Belarus⚪️🔴⚪️ (@VoicesBelarus) September 15, 2020